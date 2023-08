Personal de la ex Asuntos Internos se entrevistó con once uniformados inexpertos que dijeron ser víctima de la sospechosa; algunos llegaron a pagar 170 mil pesos para que salieran los "pases" a destinos cercanos a sus hogares, en el norte santafesino, y no sufrir el desarraigo. La imputada, de 24 años, fue detenida en Rosario en una entrega controlada