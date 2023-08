Milei descartó un acuerdo con Juntos por el Cambio

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, contó hoy que Mauricio Macri fue el único dirigente que lo felicitó por su triunfo en las PASO. "Tenemos un vínculo excelente", aseguró. Vio difícil, sin embargo, restablecer puentes con su rival de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Durante una entrevista admitió que no se imaginaba semejante resultado, pero dijo que "estábamos tranquilos porque teníamos una sensación de que hicimos lo mejor posible".

"Creemos que la sociedad encontró un vehículo que le permite encontrar una solución al fracaso de la política", declaró el diputado nacional.

Tras reforzar su discurso 'anti-casta', exhibió su triunfo en 16 de los de los 24 distritos, después de los magros resultados que cosecharon los candidatos libertarios en las elecciones provinciales. "Dijeron que no teníamos estructura y ganamos en 16 de los 24 distritos", apuntó.

Javier Milei contó que el dirigente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, le mandó un mensaje para felicitarlo por su elección. Y si bien dijo que su vínculo con el ex presidente es "excelente", descartó un acuerdo con la principal coalición opositora por considerar "inviables" a sectores de ese espacio.

También rechazó la posibilidad de restablecer puentes con Patricia Bullrich. Es que según el libertario, la vencedora en la interna de JxC tuvo un rol "central" en las "operaciones" de las últimas semanas en su contra.

"Es muy difícil volver atrás de tanto ensañamiento y de tanta mentira y de una forma tan sucia de hacer política", lamentó. Reconoció por otra parte un intento de Macri por acercar posiciones con la candidata de JxC.

Ante otra pregunta, Milei rechazó que su triunfo esté vinculado con la suba del dólar que se vislumbra para este lunes 14 de agosto.

"Si vos rescatás deuda, la deuda vale más. Porque la estás rescatando. La dolarización implica rescatar todo el pasivo monetario del Banco Central. Por lo tanto, esos pesos valen más. Ese análisis (sobre la suba de la divisa) está mal. Si me quieren achacar la suba del dólar, por lo menos que recurran a gente que entiende de teoría monetaria y no de burros", salió al cruce. "Que no me vengan a achacar la suba del dólar, el problema del dólar está en que hay una montaña de pesos nefasta", enfatizó.

Por último, Milei señaló que su objetivo era entrar en el balotaje. Pero en este escenario, no descartó un triunfo en octubre. "Frente a este número imponente, creo que tenemos méritos para, si seguimos trabajando en esta línea, ganar en primera vuelta", concluyó.