Gran demanda en cursos de capacitación ofrecidos por la Municipalidad

En una entrevista, Joana Blanco , responsable de la oficina de empleo de la Municipalidad de Villa Cañas , compartió emocionantes novedades sobre los recientes cursos de capacitación que se han puesto en marcha, así como futuros proyectos para brindar más oportunidades a la comunidad. La semana pasada, se inauguró dos cursos nuevos que han sido muy bien recibidos por la población.

El primero de ellos es un curso de repostería y pastelería básica, el cual surgió a raíz de la solicitud de varias mujeres interesadas en emprender y encontrar una salida laboral a través de la repostería. El segundo curso, de venta y comercialización, fue impulsado por dos comerciantes locales con la intención de brindar herramientas y estrategias de venta a emprendedores y comerciantes de la ciudad. Lo que diferencia a estos cursos de otros ofrecidos por la Municipalidad es su modalidad de tipo taller.

Los participantes tienen la oportunidad de presentar sus propuestas de negocio y aprender cómo mejorar sus productos y ventas, lo que lo convierte en una experiencia altamente personalizada y práctica. La respuesta de la comunidad ha sido positiva, tanto así que se superó la expectativa inicial de inscriptos. En particular, el curso de repostería y pastelería atrajo a más de 50 mujeres interesadas, lo que llevó a dividir el grupo en dos para poder brindar la capacitación adecuadamente. Aunque la demanda superó las expectativas, la Municipalidad no puede aceptar a más personas debido a la naturaleza presencial de los cursos y la necesidad de mantener un ambiente óptimo para el aprendizaje. No obstante, Joana afirmó que se está trabajando para poder satisfacer la creciente demanda de cursos de capacitación y formación en la ciudad.

Además de los cursos ya ofrecidos, se anunció que próximamente dará inicio un curso de electromecánica del automotor y de motos, impulsado por el Senador Departamental Lisandro Enrico. Esta capacitación combina clases en línea con prácticas presenciales y ofrecerá una oportunidad para aquellos interesados en el sector automotriz. Para quienes estén interesados en inscribirse en los próximos cursos o conocer más sobre las opciones de capacitación, la oficina de empleo se encuentra ubicada en el Centro Cultural de la ciudad y está abierta de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Además, se encuentran disponibles números de teléfono para obtener información adicional.

La Municipalidad ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de habilidades y formación laboral para la comunidad, destacando que todos los cursos ofrecidos son gratuitos y accesibles para personas mayores de 18 años. Con una positiva respuesta de la comunidad y planes para seguir expandiendo las oportunidades educativas, se espera que estos esfuerzos continúen generando un impacto positivo en la vida de los habitantes de la ciudad.