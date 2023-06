En la disciplina de vóley, se disputaron emocionantes partidos en las categorías Sub 15 y Sub 17, mientras que en futsal, tanto en la rama masculina como en la femenina, fue la categoría Sub 15 la que se enfrentó en la cancha.

Las escuelas que se destacaron en esta jornada fueron la Escuela Secundaria N°484 "Prefectura Naval Argentina" de Villa Cañás, la Escuela Secundaria N°554 "Julio Maiztegui" de Chapuy, la Escuela Secundaria N°212 "Granaderos de San Martin" de Teodelina, la Escuela Secundaria N°38 "Domingo F. Sarmiento" de Villa Cañás y la Escuela Secundaria N°214 "Doctor Mariano Moreno" de Santa Isabel. ¡Felicitaciones a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación!

Estos Juegos Santafesinos no solo tienen como objetivo el desarrollo deportivo, sino también la promoción de derechos y el fortalecimiento de la convivencia entre los jóvenes. Además, este certamen es clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita 2023, donde nuestros talentosos deportistas tendrán la oportunidad de representar a nuestra región en una competencia a nivel nacional.

¡Sigamos apoyando y alentando a estos jóvenes deportistas en su camino hacia el éxito! 🥇👏