Tamara Báez se emocionó con un gesto de L-Gante y realizó un dulce posteo familiar

El cantante de la cumbia 420 lanzó su último videoclip y sus seguidores apuntan que está dedicado a la mamá de su hija Jamaica. Y luego de haberle pedido a L-Gante que se "rescate", afirmando que "la gira" la estaba haciendo mal, Tamara Báez admitió que la sensibilizó escuchar el tema que acaba de publicar su ex. La influencer abrió una caja de preguntas en su Instagram y un seguidor apuntó: "Contanos el porqué de tu emoción, en su momento, con el tema Como el día más feliz, el contexto". Y la ex del músico respondió: "Me lo pasó hace un tiempo, yo creo que en algunas partes y al final del tema me nombra", junto a un emoji de emoción. Al parecer, las cosas entre el cantante y la influencer estarían mejorando luego de que él filtrara en redes sociales el número de teléfono de la madre de su hija porque ella le reclamó más presencia como padre.