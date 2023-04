Finalmente, la dirigencia de Boca Juniors determinó el desplazamiento del entrenador del equipo femenino de fútbol, Jorge Martínez, luego de ser denunciado en la Justicia por la jefa de prensa del conjunto, Florencia Marco, por abuso sexual dentro de la institución, y que este miércoles aseveró que hay otros casos de acoso e intimidación por parte del ex defensor, de los cuales el club sabe. "Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Muchas compañeras me apoyaban, estaban conmigo y comentaban: 'A mí también me pasó o me está pasando', pero eso es un tema personal de cada uno. No es fácil afrontar esta situación y exponerlo. Hay miedo, vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que trabajar cada uno", dijo la denunciante.



La víctima, acompañada por su abogada en las puertas de la fiscalía en la que radicó la denuncia, afirmó: "No puedo hablar de otros casos, pero no soy la única. Hoy puedo hablar por mí, me costó más de un año poder hacerlo públicamente, pero no soy la única. Cada uno debe tener el tiempo que necesita para llevar adelante esto".

Marco acusó a Jorge Martínez ante la Justicia por acoso permanente, abuso sexual, violencia psicológica y moral, pero lo paradójico fue que previo a eso acusó al ex defensor en el Departamento de Inclusión e Igualdad del club que, de manera insólita, decidió licenciarla a ella mientras Martínez se mantuvo en su cargo hasta el 3 de abril, día que se hizo pública esta situación.



"Desde lo humano estoy bien. Boca fue y es mi casa hace 11 años y estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres menores corriendo peligro, pensé que se las iba a cuidar también y no pasó eso", expresó Marco, acompañada por su abogada, Andrea Lucangioli.

La abogada Lucangioli dio detalles sobre la inconcebible demora de Boca para proceder: "El 1º de febrero de este año Florencia Marco presentó una denuncia por abuso sexual, acoso, violencia psicológica y moral, contra Jorge Martínez, en el Departamento de Igualdad e Inclusión de dicha institución. El 2 de febrero se activó el protocolo interno y le sugirieron a mi defendida que tomara vacaciones, para luego otorgarle una licencia hasta que se completara el dictamen administrativo pertinente y el informe técnico profesional del equipo interdisciplinario y la gerencia tome una decisión. Cabe aclarar que después de haber comunicado que se debía cumplir con el protocolo que dice que el procedimiento será urgente, no separan del cargo al denunciado sino a la víctima".

Además, agrega que "mientras ella fue apartada de su labor, con una antigüedad de 11 años en la institución, el club decidió que él permanezca en su cargo, trabajando con algunas chicas menores de edad y es por dicha razón, la víctima tomó la decisión de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°22 , la que fue caratulada como abuso sexual".

La denuncia quedó caratulada como abuso sexual simple, con penas estipuladas de seis meses a cuatro años de prisión, y se encuentra bajo secreto de sumario, en etapa de investigación. Al respecto, la víctima reclamó: "Que se haga justicia, que nos cuidemos, es lo que queremos, que las próximas generaciones que están en esta disciplina sean cuidadas y no tengan que pasar por esto y que se empiecen a crear espacios en los que se puedan hablar estas situaciones en lugares cómodos y donde realmente sean contenidas".

La comisión directiva de Boca intervino de manera directa después que trascendiera el caso y desplazó de sus funciones a Martínez otorgándole una licencia indefinida, ya que no volverá a trabajar en la institución hasta que la Justicia resuelva, y designó en su lugar a Florencia Quiñones, quien rápidamente asumió. La ex futbolista, que se retiró en 2021, estaba trabajando en las juveniles de la selección argentina con los equipos Sub 15 y Sub 17.

Marco negó que la hayan llamado Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme y del Departamento de Inclusión e Igualdad, cargo de Adriana Bravo, a la que recurrió el 1° de febrero para hacer la denuncia y donde le sugirieron que se tomara vacaciones para luego otorgarle una licencia hasta que se tomara una decisión con el DT de las Gladiadoras. "Esto no es el crecimiento del fútbol femenino, tener al monstruo adentro de casa", sentenció la jefa de prensa del fútbol femenino xeneize.

La empleada del club consideró que nunca se habría dado el desplazamiento de Martínez si su denuncia no tenía tanta repercusión en los medios. "Lamentablemente, se tuvo que hacer mediático para que esta persona fuera corrida de su lugar, sabiendo lo que estaba pasando. No sé por qué, qué pasó. Durante un año estuve hablando con todos tratando de prevenir, que no siga pasando y cuando no tenía respuestas hice la denuncia interna. Como seguían pasando cosas, tuve que tomar esta instancia judicial y se corrió a la persona, estando con mujeres y menores, una vez que se hizo público", indicó.

Consultada sobre si piensa regresar a Boca, la mujer de 35 años fue clara: "No estoy en el momento para tomar este tipo de decisiones". Sobre el cierre, volvió a dejar un mensaje para generar conciencia y que su caso haya sido el último: "Tenemos que dejar de naturalizar el abuso y la violencia. No son espacios correctos".