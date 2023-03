Cinthia Fernández denunció a través de sus redes sociales que un hombre mayor la acosó en la calle y mostró cómo reaccionó ella: lo siguió, lo encontró y lo encaró "para que no vuelva a hacerlo nunca más". “Estaba llegando al estacionamiento, un viejo verde me dijo una guarangada y se me tiró encima. El muy cobarde se metió adentro del supermercado”, relató la panelista de Nosotros a la mañana en un posteo de TikTok y compartió la secuencia en la que se la ve increpando al acosador. “Me voy a tomar la molestia de ir al supermercado a escrachar a este señor que se baboseó en la calle”, dijo Cinthia en el video que filmó para sus seguidores. Acto seguido se mostró caminando por el interior del local, recorrió las góndolas y finalmente encontró al hombre. Cuando lo vio en la caja, expresó: “¿Tiene ganas de decir lo que me dijo?”. Mientras tanto, el señor le decía que estaba equivocada, que él iba hablando por teléfono, pero tras la insistencia de la panelista, el hombre respondió: "Te pido disculpas si te molestó, pero yo no tuve ninguna intención de molestarte”. “La próxima piénselo bien. A los babosos y acosadores se los cura así, porque después se propasan con nenitas”, le dijo también. Por último, concluyó: “Estoy harta de convivir con estos babosos”. Además, convocó a que todas aquellas personas que vivan una situación de acoso, respondan como lo hizo ella.