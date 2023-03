“A mediados de octubre del año pasado yo comencé a presentar, desde el Consejo, una serie de resoluciones, de pedidos de informes. Porque habíamos recibido de parte de los empleados en primer lugar quejas por destrato, por maltrato, por ideología política, incluso algunos empleados, que ya no están por la misma razón, falta de pago. Hasta el día de hoy hay empleados que desde enero del 2022 no cobran los viáticos a Rosario que realizan. Una serie de irregularidades que también uno puede ir investigando. Aparte, en toda esta investigación, que en el medio tuvo un allanamiento, surgen irregularidades desde el punto de vista económico con el tema de malversación de fondos. Guardias que no se hacían, pero se cobraban el coordinador, licencias. Muchas irregularidades se solicitaron en varias oportunidades. Lo primero que se hizo fue llamar a los empleados del SIES 107 al Consejo. El coordinador no permitió que se remitan a nosotros, porque según él no era una cuestión que al Consejo le atañe. Luego le pedí en tres oportunidades más aparte de pedidos de informes, de número de móviles, estado de los móviles, cantidad de personal. Muchísimas cosas se solicitaron y nunca tuvimos respuesta por parte del coordinador. Se siguió insistiendo. La nota del senador Lisandro Enrico donde realmente pide la remoción urgente del coordinador doctor Ramiro Aguilar porque ya son demasiadas las irregularidades” comentó Ruiz.

“Se elevaron cartas al Ministerio de Salud. Hablando mal, van tirando la pelota de un lado a otro. De Salud que nos dirijamos a la dirección del SIES 107 en Rosario. En Rosario que sea el doctor Aguilar el que debe las explicaciones, o sea, sin respuesta. Lo único que pedimos para garantizar la salud de la población, sobre todo el tema de los traslados que es fundamental tanto para la población pediátrica y de adultos, es que esto se pueda solucionar. Y si una persona no es idónea en su cargo, y los agentes no estamos mas para tolerar corrupción cuando lo tenemos adelante, y está comprobado, debe removerse del cargo y continuar la investigación que está muy muy avanzada en realidad” agregó Ruiz.

Y consultada sobre el proyecto de terapia pediátrica contestó “Por supuesto es una necesidad urgente, vuelvo a repetir, para Venado y para la zona. Lo único lo que necesitábamos era un respirador. Yo lo único que pido es que no sea una promesa de campaña. Que, en junio, julio probablemente pueda estar abierta. El tema y realmente soy consciente, es la falta del recurso humano. Hoy el tema de terapia intensiva pediátrica son muy pocos, en la provincia y en el país, son las de las especialidades que más se han decaído. Pero si se ha llamado a concurso y los cargos están yo le pido la mayor celeridad posible si lo tenemos en abril, que sea en abril o en mayo, no tener que esperar para que se nos convierte en un caballo de batalla antes de las elecciones. Por la salud de nuestra población infantil. Es increíble porque la tenemos armada desde que el hospital está en el 2017 está el espacio físico completamente instalado. Es el recurso humano lo que falta y esto no es de ahora que se solicita. Desde hace 2 años el senador Enrico viene solicitando los cargos, tanto médicos como enfermería también, para cubrir esto que realmente es una necesidad de la región. Y tener todo listo y no tener los médicos y los enfermeros para trabajar es una pena, y por eso apuesto realmente a que esto sea una realidad y pronto”.