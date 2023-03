Funes: una empleada municipal dio parte de enferma para a ver a la Selección y fue despedida

Una santafesina protagonizó una polémica por estas horas al reconocer en una entrevista televisiva que presentó un parte médico para faltar a su trabajo y poder asistir al partido de la Selección Argentina. La mujer, oriunda de Funes, se desempeñaba en la municipalidad de esa localidad del sur provincial y, al conocerse ese reportaje, fue despedida.

En la previa del juego ante Panamá, en la señal TyC Sports, una sonriente joven lanzó al aire: "Le mando un saludo a Roly, el jefe, de Central, mandé un certificado médico, pero estoy bien, estoy joya, estaba con una diarrea pero te juró que se cortó".

Roly, no es otro que Santacrocce intendente de la Municipalidad de Funes, lugar donde trabajaba la mujer. "Mágicamente aparecí acá en el Monumental con mi amiga y ya está. "Roly te trabajo doble todo el año, pero dejame ver al campeón del mundo, mañana veremos, hoy somos campeones del mundo", agregó la joven.

Respuesta

El intendente de Funes habló con la prensa sobre este caso, que se vio en todos el país. "Son una generación muy difícil de explicar, lógicamente no trabaja más en el Municipio, rápidamente ni bien me enteré de lo que había pasado", señaló.

"No va trabajar con nosotros, me duele mucho, es la hermana de mi secretario privado, una chica joven, que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia, entró durante mi gestión", reconoció. Y continuó: "Quiero aclarar que los empleados de la Municipalidad de Funes, el 90, el 95%, lo han dado todo, por eso pudimos construir la ciudad que hicimos porque estaba totalmente devastada, esta persona no nos representa, no e nuestra forma de actuar, nosotros somos trabajo, ingenio, gestión permanente".

Descargo

Con el correr de las horas y la decisión tomada por el intendente de Funes, la protagonista salió a hacer un descargo en sus redes sociales. "Ante los hechos de público conocimiento pido disculpas al Intendente por los dichos. Hice una broma a las cámaras y nunca imaginé que iba a tener tanta repercusión", aseguró la joven. "Tenía el permiso para asistir al partido y el día estaba cambiado con una compañera. No quise generar esta controversia, se lo difícil que es tener un trabajo en estos tiempos", cerró.