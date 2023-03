“Una amiga mía quedó con la llave de la casa y metió a una amiga de ella acá por unos días, un día o dos. Me había pedido permiso. Yo estando en Resistencia, Chaco, solucionando algunos problemas de salud y todas esas cosas de mis hijos. La chica esta sabía que yo llegaba el 21 y según los vecinos en el transcurso del domingo a la noche, esta chica se llevó todo. Se llama Micaela Martínez, es de Venado Tuerto.

Con la excusa vamos a ponerle, con el cuento del tío, que a ella se le quemó la casa en Venado Tuerto. que no tenía donde ir, que los chicos iban a estar en la calle, se encontró con mucho más, se encontró con una casa amueblada, la dueña fuera de la localidad de Villacañas y bueno se llevó todo” contó la dueña de la casa.

“Yo me voy los primeros días de enero a Resistencia, cada 15 días vengo, me quedó cuatro días. Después me voy porque tengo los chicos allá, y aparte tengo mi trabajo. El problema fue que esta chica recurrió a Lorena. Lorena vino, la quiso sacar ella no se quería ir, había problemas, entredichos por teléfono, amenazas por teléfono, que ella no tenía donde ir, que los chicos que le dé hasta fin de mes, que por los chicos. Siempre poniendo los chicos por delante. Me había bloqueado de WhatsApp, no me contestaba las llamadas, tuve que mandar a varios amigos a constatar la casa. Ella le recibió estaba en la casa. Ella me decía que venía, que limpiaba, que le cocinaba los chicos y que se iba. O que ella estaba acá, que tenía que hacer unos trámites en la comisaría por el DNI, por eso venía.

Y le pedía la llave a Lorena y ella venía, le abrían la casa. Yo tengo audios, mensajes, tengo todo de la chica, así que quede claro que no le regalé. Ella la conocía por Facebook, por un negocio que hizo por teléfono, se estaban conociendo, se estaban tratando y ella le convenció, para quedarse uno o dos días. Como sabía que yo a Lorena no le iba a decir que no, que, si era conocida de ella, estaba más que seguro. Lorena se hace cargo de todo, siempre ella me cuidó la casa” detalló la dueña de casa.

“La Fiscalía mandó orden de allanamiento, pedido de captura, ya está todo hecho. Hoy [por ayer] le toca declarar a Lorena en Melincué” cerró la víctima.