Patricia Sosa dio una conferencia de prensa en la previa de su show

Consultada sobre que siente que le falta hacer respondió “de todo me falta por hacer, hay tantas cosas. Y a mí me sorprenden porque llegó Egipto de repente, llegó el Vaticano de repente, llegó India de repente, es decir, son lugares que yo no hubiera soñado nunca estar cantando ahí sin embargo bueno, llegan. El titiritero mayor, como yo le digo al de arriba, tiene planes muy lindos para mí. Entonces todos los días me levanto y digo “¿con que me vas a sorprender?”. Y todos los días hay que aprender a vivir tranquila”

Al preguntarle sobre lo que viene de nuevo comentó que “cuando yo terminé mi temporada de Mar del Plata, que termina el domingo que viene, me largo a grabar y veré cómo hacer los videos. Mientras tanto estoy planeando hacer teatro ópera para principios de junio con una sinfónica, con la banda y con una sinfónica de 40 músicos. Yo no tengo material sinfónico salvo los que hice en el Colón pero acá sí estoy planeando, ya lo pasé a los arregladores les pasé algún material el viejo y algún material nuevo que vamos en este concierto sinfónico es con la banda y con la orquesta. No es solamente con la orquestra. Así que está buenísimo”

Interpelada sobre la evolución de la música y las nuevas generaciones contestó “me parece que Lali está 100 años adelante de todos, lo que presentó en River es algo impresionante. Comparado con los grandes números del mundo. Es una chica que tiene una cabeza porque maneja todo ella, todos esos todos esos números y todos sus puestas en escena por más que después delega, me parece maravillosa. Entonces hay gente en la cual es un rescato muchísimo, chicos que rescato muchísimo, otros que no me gustan, otros que no entiendo nada. Es así, también es una cuestión generacional no entender. Muchos que les falta mucho vocabulario, mucha metáfora, mucha poesía que mi generación si las tiene todavía. Y bueno, son diferente maneras, nosotros leíamos mucho. Y ahora no leen y entonces falla el vocabulario, pero otros que no, otros que están fantásticos y que me gustan mucho y lo que presentan son shows integrales, que no salen solitos con una guitarra cantando como hacíamos nosotros, íbamos a los bares y tocamos y a veces a la gorra y a veces como venían. No, montan unos y aparte con dos posteos de Instagram llenan un estadio. Nosotros no pudimos hacerlo. No nos tocó esa época.”

Mira el video aquí: