El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se lamentó hoy porque la selección de fútbol no pudo saludxar a los hinchas de la manera que se había organizado.

Una fuerte polémica se suscitó a nivel internacional a raíz de que entre seis y siete periodistas de diarios como la CNN, The New York Times o The Washington Post recibieran la suspensión de su cuenta en la red social. El nuevo dueño aseguró que fue porque revelaron su ubicación en tiempo real.