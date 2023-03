La municipalidad proyecta la playa de camiones

El intendente comenzó diciendo que se convocó a los transportistas, cerealeras y propietarios de camiones con la idea de presentar este proyecto y dónde escuchamos a la abogada de la municipalidad , conjuntamente con la secretaria de Gobierno y el secretario de economía presentamos lo que queremos realizar y también escuchamos a los camioneros.

La idea es armar una playa de estacionamiento para camiones y brindarles a ellos comodidad y a la sociedad un ordenamiento. La playa es propiedad de la municipalidad pero año tras año otorgamos concesiones, este 2023 dijimos basta con el objetivo de que sea playa municipal y siempre priorizando a los nuestros.

Por otro lado sabemos que hay camiones muy dispersos, estaban hablando de 350 unidades en Villa Cañas , siendo esté un número aproximado.

Ante la consulta de FM Sonic a "tito" ( como así lo llama el pueblo, a quien gobierna desde hace 12 años ) sobre el control de circulación y estacionamientos de los transporte de carga dijo: está todo controlado, la patrulla urbana realiza de día y noche recorridos continuos, además se les realiza las multas si son necesarias porque no puede dejar el camión haciendo referencia a chasis y acoplado con cereal, en cualquier parte , particularmente no se debe estacionar dónde hay cordón cuneta y pavimento porque el mismo peso hacé que se hunda quieras o no.

Por todo esto estamos proyectando la playa de camioneros, pensando en un lugar con todas los servicios, medida de seguridad , seguro en caso de robo, cámaras en todos los puntos y la cantidad de serenos que sea necesaria.

Al respecto de el plazo de ejecución dijo Gizzi : apenas se realize el desalojo que está en manos de la justicia, ni bien se expida el mismo lo vamos a estar haciendo, la idea es que sea a corto plazo .

