Sacnun pide que se conforme una mesa política del Frente de Todos en Santa Fe

La ex senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun, pidió que en Santa Fe se conforme una mesa política del Frente de Todos.

"Le pido al presidente del partido Ricardo Olivera que constituya una mesa de acción política en la provincia de Santa Fe, tal como se hizo a nivel nacional en el Frente de Todos", dijo en declaraciones a los medios.

Y agregó: "Lo digo como congresal nacional y como representante en el Consejo Ejecutivo del partido a nivel nacional, que comparto con Agustín Rossi y Omar Perotti", dijo en declaraciones a los medios".

Además, la actual directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) planteó que "ya tendríamos que haber sacado una expresión concreta objetando fuertemente la proscripción que pesa sobre Cristina y planteando la defensa absoluta de la Democracia. Espero que lo hagamos".

Mi candidata es Cristina Fernández de Kirchner

Por otro lado, respecto a los comicios nacionales de este año, la ex legisladora aseguró que la vicepresidente es su candidata "más allá de sus definiciones y planteos. Ella en su momento explicitó que no se trataba de ningún renunciamiento, sino que fue una proscripción. Y si bien no está firme, sabemos que la van a ratificar en el resto de los estamentos de la Justicia para evitar que sea candidata".