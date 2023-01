Ave emblema: el tero quedó quedó plasmado en el molino quemado

El tero, elegido como el Ave emblema de Villa Cañás, quedó plasmado en una de las paredes del Molino Quemado. El mural fue pintado por la artista plástica Josefina Castro Rovea.

La elección del tero se realizó a través del proyecto “Ave emblema”, que llevaron adelante las profesoras Victoria Domínguez y Carla Peralta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

Esta idea se unió al proyecto Faura para buscar la reconexión con la naturaleza, el valor, la convivencia y el disfrute de la misma.

Victoria Domínguez manifestó que “estos proyectos surgen desde una cuestión particular de Carla, de Josefina y mía buscando promover la conciencia en relación a las aves del pastizal para su conocimiento y también para su protección y conservación”.

“La selección fue en octubre con la participación de las escuelas, donde votaron los alumnos y mediante un formulario web”, contó Carla Peralta

Por parte, Josefina Castro explicó cómo ideó el mural: “Quise representar varias cosas además del Ave emblema. Pude observar que los teros andan en bandada de tres, los maíces son una planta sagrada para los pueblos originarios, se puede observar también la laguna que está como inmensa porque justamente estamos pasando por una época de sequía y me pareció lindo poder plasmar lo que se desearía en estos momentos, que es agua.

Con respecto al proyecto Faura, dijo que “la idea es concientizar a la gente de la fauna y la flora que nos rodea. Si yo no conozco algo no lo puedo cuidar entonces las salidas que realizaron las chicas de observación de aves y plantas y las salidas que realicé yo con el proyecto Faura es como ir sembrando una semilla para que cada una de las personas empiecen a tomar conciencia del ambiente y todos juntos lo podamos cuidar”.