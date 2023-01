El dolor de la madre de Fernando Báez Sosa: "Mi hijo está encerrado en un ataúd, es como si fuera una cadena perpetua"

Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa –el joven salvajemente asesinado por un grupo rugbiers a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020-, pidió que la justicia "actúe" y les den “lo que realmente merecen", que es la pena máxima. A su vez dijo que el joven "está encerrado en un ataúd y es como si fuera una cadena perpetua". Este lunes comenzó el juicio contra los acusados de matar a su hijo.

"Esperamos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen que es perpetua. Mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tengan buena conducta y le den prioridades", señaló.

Sosa añadió: "Basta de privilegios, mi hijo necesita Justicia para que pueda descansar y que nosotros podamos tener un poco de paz en nuestra alma y corazón porque estamos devastados de tanta tristeza. Queremos perpetua para todos. Solo sé que no tiene perdón lo que hicieron. Nuestra vida es un calvario, levantarse y no estar con Fer ya no es vida".