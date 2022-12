“¿Pero que gol he visto? ¿Qué pelota dio Messi? No se puede imaginar, no la ve ninguno”, comenzó gritando eufórico el europeo tras la increíble asistencia del rosarino.

“La vio solo él. Profetizó Diego un día: ‘Aparecerá un hombre que tomará mi lugar. Lionel Andrés Messi Cuccittini”, continuó. “Miren la pelota que dio. Griten, viva el fútbol”, sintetizó.

Luego, con la misma euforia con la que mantenía, gritó: “Porque no se ve esa jugada, no se ve, no la vio nadie. ¿Cómo hizo Messi para intuir ese espacio. Señores aquí hay que aplaudir y agradecer”.