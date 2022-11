AUDIO UNE A SAIN CON LOS FISCALES EDERY Y SCHIAPPA PIETRA

Desde la confiscación del celular de Maximiliano “Cachete” Díaz (aliado de la banda de Los Monos que se lo menciona como instigador del homicidio del gerente del Banco Nación Enrique Encino en el Casino de Rosario) descubren llamadas que involucran a Leonardo Peiti (El zar del juego clandestino) cuando el empresario era víctima de extorsiones por parte de una banda. Con esa información logran una orden de intervención de sus teléfonos.

De las escuchas a Leonardo Peiti se logra descubrir la participación de los fiscales Ponce Asahad y Serjal en el entramado del juego ilegal. Los fiscales plantearon que había una "red de corrupción" conectada a la política y que habría comenzado a partir de la asunción de Patricio Serjal en 2017 como fiscal regional de Rosario.

Al principio, los fiscales pensaron que Peiti era socio de los Monos y que junto a algunos dirigentes políticos, los Fiscales Serjal y Ponce Asahad, formaban una asociación ilícita para delinquir y lavar dinero.

En la imputativa al Fiscal Ponce Asahad se incorpora un audio que nada tenia que ver con la causa de coima. Era de Dario Scataglini hablando con la secretaria de Peiti, pidiendo lo que lo llame. Para que Peiti lo ubique menciona que quien hizo el contacto era el senador Traferri y le deja su número de teléfono porque no lo tenía agendado. Con ese audio se abrió la acusación de Traferri y al propio Scataglini. Según se comentaba en el grupo de allegados al Ministro esa travesura habría sido un pedio de Sain para ir contra el senador.

Los audios y chat de whatsapp que comenzaron aparecer en los celulares secuestrados por el Fiscal Hernández comienzan a demostrar que habría un ideólogo y varios ejecutores en el armado de la causa Peiti. Causa que estaría casi cerrada con la figura de “arrepentido colaborador” (Figura juridica que no existe en la legislacion provincial porque tampoco hay una adhesión a la ley nacional) donde Peiti reconoce el pago de coimas a integrantes del MPA hasta julio de 2020 y donde involucra a varios jefes policiales y figuras de la política provincial que cobraban coimas pero que tuvo un direccionamiento a determinadas personas por parte de los fiscales, supuestamente dirigidos sus mentores políticos.

Dos millones de Chat

Según pudo saber Sin Mordaza, la información recolectada en los teléfonos secuestrados por el Fiscal Hernández a los colaboradores de Sain, superan los 2 millones de Chat de texto, audio, videos y fotografías. Es increíble ver la relación cotidiana de los funcionarios del ministerio de Seguridad con los miembros del MPA. Se desnuda una trama de la justicia que quieren imponer algunos fiscales que no temen cruzar la línea de la legalidad para lograr su objetivo, se observan también cómo se gestaban algunas operaciones como así también como se festejaban cada resultado logrado.

Datos del audio de Sain

El audio donde el ex ministro les pide que se pongan a trabajar en el armado de la causa porque no hay nada y si no se obtienen pruebas le va ir mal a todos, incluyéndose como parte de la investigación, es del 24 de marzo del 2022 a las 12 hs, 6 días después de su renuncia como Ministro de Seguridad, pero que cuenta el audio remitido a Edery y Schiappa Pietra el contenido del fallo de la Jueza Verón que rechaza el planteo de los Fiscales de inconstitucionalidad del articulo 51 de la CP y el 27 del código procesal penal se publicó oficialmente el 23 de marzo.