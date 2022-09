LOS DOCENTES PÚBLICOS EMPIEZAN OTRA SEMANA DE PAROS Y PREPARAN UNA MOVILIZACIÓN

Los docentes públicos nucleados en Amsafé iniciarán este martes el segundo paro por 72 horas en rechazo de la propuesta de aumento salarial del 77% del Gobierno provincial. Mientras esperan el llamado al diálogo, desde la cartera de Trabajo adelantaron que evalúan convocar a los maestros a una nueva mesa de discusión salarial.

En un primer momento, el Gobierno, que logró la aceptación de todos los gremios a excepción de Amsafé, respondió que no habrá una nueva oferta y anunció que descontará los 11 días de paro de agosto y liquidará los salarios sin el nuevo aumento, aunque informó que el sector pasivo sí lo percibirá.

En tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) le solicitó al ministro de Educación de la Nación, Jayme Perczyk, que medie en el conflicto.

Con la firma de la secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, el texto le pide a Perczyk “que arbitre la correspondiente instancia entre las partes en conflicto” y requiera al Gobierno provincial “que rectifique su decisión, absteniéndose de efectuar cualquier tipo de descuento a los docentes”.

En ese sentido, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia para tratar de evitar esos descuentos y solicitar una convocatoria a paritarias con una nueva oferta.

En respuesta, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ratificó que “el día no trabajado no se liquida”, y sostuvo que la paritaria continúa abierta, pero que no habrá una nueva oferta salarial.

Los docentes públicos santafesinos se preparan para movilizarse a las puertas de la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Fe. Desde las 10, se concentrarán sobre calle Rivadavia al 3049 exigiendo una "urgente" convocatoria a paritarias para rediscutir aumentos salariales y que no se efectúe el descuento de los días de paro.