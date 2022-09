LE PAGARON POR ERRO 280 VECES MAS DE SU SUELDO Y RENUNCIO, DESAPARECIO SIN DEJAR RASTRO

La situación no llamó la atención hasta que el departamento de recursos humanos de la empresa detectó el error de facturación por el que le había pagado al empleado 165.398.851 pesos chilenos (casi 180 mil dólares), en lugar de los 500 mil pesos (unos 542 dólares) que le correspondían.

Con la renuncia del hombre y su posterior desaparición, la empresa deberá "buscar un abogado e intentar recuperar sus pérdidas", comentaron. Un asistente de oficina se habría acercado a un subgerente el 30 de mayo para reportar un error de pago por el que le había depositado millones en exceso.

Al confirmar que le habían pagado el equivalente a 286 veces su salario mensual, la gerencia le pidió que devolviera el dinero, y el empleado se comprometió a ir al banco al día siguiente para reembolsar la diferencia.

Sin embargo, el departamento financiero de la empresa notó que el dinero no apareció en sus cuentas. Tras varios intentos lograron comunicarse con el trabajador, quien les dijo que se había quedado dormido y que pronto iría al banco para resolver la situación.

Lo cierto es que el hombre nunca pasó por el banco y que, el dos de junio, presentó su renuncia a través de un bufete de abogados para luego desaparecer, y al menos hasta el momento no han logrado encontrarlo.