NUEVA FECHA CUMPLIDA LIGUERA DE LAS PRIMERAS DIVISIONES "A" Y FASE FINAL "B"

Tras cumplirse la fecha veintinueve, penúltima de las revanchas en la divisional “A” y los compromisos de la divisional “B” de las dos zonas así quedaron los números :

Primera División “A”

Resultados :

Sportsman 0 - Teodelina FBC 0

Gral. Belgrano 1 - Jorge Newbery (VT) 3

Peñarol 2 - San Jorge 0

Matienzo 0 - Hughes FBC 1

Los Andes 0 - Unión y Cultura 2

Rivadavia 4 - Juventud Unida 0

Juventud Pueyrredón ante Atlético Elortondo

(Fue suspendido por lluvia)

Jugaran el martes 20 a las 21 hs

Por otra parte…

Nueva Era vs Studebaker (fue postergado para el día miércoles 21 a las 21 hs debido al compromiso del verde en la Copa Santa Fe)

Posiciones :

Equipos Puntos

Atlético Elortondo* 55

Juventud Pueyrredón* 55

Peñarol 51

Juventud Unida 50

Hughes FBC 47

Studebaker** 43

Rivadavia 43

Jorge Newbery (VT) 43

San Jorge 43

Unión y Cultura 37

Teodelina FBC 35

Gral. Belgrano 34

Sportsman 32

Los Andes 25

Matienzo 14

Nueva Era** 11

(*) Juegan el martes 20/9

(**) Juegan el miércoles 21/9

Próxima fecha :

Studebaker vs. Gral. Belgrano

Juventud Unida vs. Sportsman

Jorge Newbery vs. Peñarol

San Jorge vs. Matienzo

Atlético Elortondo vs. Rivadavia

Unión y Cultura vs. Juventud Pueyrredón

Hughes FBC vs. Los Andes

Teodelina FBC vs. Nueva Era



Primera División “B”

Resultado final, primer partido buscando el campeón

Independiente (VC) 2 - Sp. Sancti Spíritu 2

Fase Final “E” (3er fecha)

Ciudad Nueva 1 – Sportsman de Carmen 2

Centenario 0 - Belgrano FBC 1

Posiciones :

Equipos Puntos

Belgrano FBC 9

Sportsman de Carmen 4

Centenario 2

Ciudad Nueva 1



Fase Final “F” (3er fecha)

San Martín 2 - Jorge Newbery (R) 1

Sarmiento vs. Racing Club (Suspendido por lluvia)

Posiciones :

Equipos Puntos

San Martín 6

Sarmiento* 4

Jorge Newbery (R) 4

Racing Club* 0

(*) Partido pendiente

Columnista : José Luis Cardozo