Descargador de Instagram gratuito e ilimitado: review a fondo

Una de las redes sociales favoritas de todos es Instagram, la razón es muy simple: es absolutamente genial. En esta red, puedes ver contenido ilimitado para todos los gustos en distintos formatos. Lo único malo, es que no podrás descargar el contenido directamente a tu celular o computadora. Si es tu caso y buscas una buena herramienta para descargar fotos Instagram en este artículo encontrarás la respuesta.

Descubre todo sobre el calificado descargador SSSGram, la opción gratuita mejor valorada del 2022 si de descargas de Instagram se trata. Lee hasta el final.

SSSGram es una potente y sofisticada herramienta capaz de descargar estados Instagram como ninguna otra. Por si fuera poco, es un descargador online que no requiere registro y su uso es totalmente ilimitado.

También es perfecto para descargar video de Instagram como reels, IGTV, lives, entre otros. Sin importar su resolución, SSSGram descargará cualquier foto o video con la mejor calidad posible, en un proceso rápido y fácil de entender para todos.

Sin duda, estas son cinco de las mejores especificaciones de SSSGram:

Herramienta gratuita e ilimitada: Nunca tendrás que pagar un centavo por usarla ni tendrás restricciones de uso.

Mejor calidad de descarga: Todas las fotos o videos descargadas con SSSGram mantendrán su calidad original.

Todos los dispositivos compatibles: Si, puedes usar SSSGram desde cualquier teléfono móvil, tableta, PC o laptop. Es 100% en linea.

Segura y eficiente: No existen riesgos de virus u otras amenazas. Mucho menos incidirá en el rendimiento del equipo.

Sin molestos anuncios: El proceso de descarga es limpio, no hay anuncios ni ventanas emergentes en ningún momento.

La popularidad de SSSGram crece aceleradamente y no podría ser de otra manera: es el único descargador gratuito que ofrece tales funciones y rendimiento. Sus garantías de seguridad son un aval adicional a su impecable función de descarga.

Es gratamente sorprendente que no existan anuncios molestos o ventanas emergentes, su funcionamiento es básico y prominente al mismo tiempo. Por mucho, es el mejor descargador de Instagram de la actualidad, solo debes probarlo una vez para confirmarlo por cuenta propia.

Tutorial: Como usar SSSGram en móvil o PC de forma rápida y segura

SSSGram es una herramienta 100% en linea. Por ende, no será necesario instalar ningún programa previamente en tu móvil. Tan solo accede a su página oficial desde cualquier navegador sin importar el dispositivo que utilices.

Para resumir, descargar fotos o videos de Instagram será cuestión de segundos con esta increíble plataforma. Tan solo, debes seguir estos tres simples pasos:

Paso 1: Copia el enlace de la publicación de Instagram

Puedes hacerlo desde la versión web de Instagram en tu PC o laptop o directamente desde la App en tu iPhone o Android. Solo debes copiar el enlace del post que desees descargar.

Paso 2: Abre SSSGram y pega el enlace de Instagram

Ingresa en el sitio oficial de SSSGram y pega el enlace en la enorme barra de direcciones ubicada al centro de la pantalla. Luego, presiona sobre el botón azul “Descargar”.

Paso 3: Confirma la descarga del post de Instagram

Ahora, el post de Instagram aparecerá en la parte inferior de la pantalla, solo resta confirmar la descarga presionando sobre el botón “Descargar”. Esta vez, la descarga comenzará automáticamente.

Pasar el video descargado a MP3: ¿Cómo hacerlo?

Si eres de quienes desea obtener el audio de los reels, estados, IGTV o videos en general de Instagram, te tenemos buenas noticias: Es extremadamente fácil.

Existe una herramienta complementaria a SSSGram (desarrollada por el mismo equipo), capaz de convertir a MP3 o M4A cualquier video sin importar su tamaño o peso. Se trata de MP3Converting y su funcionamiento es sencillamente fantástico.

Sigue estos pasos: Al tener descargado el video en el equipo, ingresa a la web de MP3Converting.com, sube el video a su plataforma y conviértelo al formato de audio que prefieras. Al confirmar la conversión, solo basta con descargar el audio en cuestión, manteniendo una impecable calidad. Un proceso que no suele durar más de 40 segundos.

En definitiva, SSSGram es una excelente alternativa para descargar videos de Instagram y cualquier otro formato (Fotos, reels, estados, IGTV y más). Usarlo es muy simple, su diseño es moderno e intuitivo y no representa ningún riesgo para la seguridad de tu equipo. Úsalo ya.