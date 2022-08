“Me ofrecieron un cargo como asesor y pactamos un sueldo de $50.000. Cuando recibí el pago de mis haberes veo depositados $110.000, más del doble y lo primero que hago es comunicarle al diputado la situación. En una llamada telefónica me dice que lo vamos a hablar en la oficina personalmente. El pedido era que esa diferencia de $60.000 sé la devuelva a él, lo propuse hacerle una transferencia, ya viendo cómo venía la mano, pero me dijo que lo hiciéramos solo en efectivo”, detalló.



El denunciante renunció a su cargo al día siguiente: “Es algo ilegal, que no está permitido, ya que aparecía en la legislatura un sueldo que en realidad yo no cobraba, era un claro delito de desvío de fondos. Al otro día fui a la oficina y presenté la renuncia, yo no iba a ser cómplice de esa situación”, relató.



La denuncia fue realizada en el año 2020 y el tema ha tomado estado público nuevamente a causa de una resolución de fiscalía.



“Lo único que hice fue cumplir la ley. Yo soy consciente de que esa situación se repite en la legislatura, no en todos los casos pero pasa. Yo integré la lista con estos diputados y tengo coincidencias ideológicas, pero no podía permitirme ser parte de un robo a los santafesinos, la política así no sirve”, sentenció Peralta.

Escucha la nota aquí: