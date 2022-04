160 personas con discapacidad y otras en rehabilitación quedan sin atención en el instituto INIR de Venado Tuerto.

Es importante señalar que los beneficiarios de este programa son solo aquellas personas que reciben una pensión no contributiva y la Agencia Nacional de Discapacidad está obligada, al igual que las provincias, a cubrir las prestaciones.

Una de las pacientes que quedó recientemente sin atención por parte del INIR es Milagros, una nena de María Teresa que tiene parálisis cerebral.

En comunicación con su mamá manifestó que el instituto de rehabilitación dio de baja a 160 pacientes, adultos y niños, que necesitan urgente atención médica, algunos de forma permanente.

"Nos enteramos por un correo electrónico que recibimos en forma particular donde no nos brindaban demasiadas explicaciones, sólo que la institución donde asistía Milagros en este caso, ya no se encuentra en convenio con el Programa incluir salud, pero avisando en el escrito que dentro de la ciudad de Venado Tuerto cuentan con dos instituciones que podrán brindarle los tratamientos en las mismas diciplinas que requieren."

Agregó que los afectados y sus familiares se están organizando para realizar una manifestación de manera pacífica en la plaza San Martín de Venado Tuerto "Porque queremos seguir siendo atendidos en el Instituto INIR y nos merecemos respuestas."

Por el momento la mamá de Milagros mencionó que ante esta situación acudió al hospital local y su hija seguirá recibiendo la rehabilitación por parte de una kinesióloga.