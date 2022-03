Apertura 35° Periodo de Sesiones del Honorable Concejo Municipal. La palabra del Intendente.

"Dejando de lado lo que fue la pandemia, porque eso lo padecimos todos. Estuvimos desde el gabinete muy abocados a eso pero en Villa Cañás hay muchísimas cosas por hacer. Tenemos proyectado todo lo que es Obra Pública; desde lo que es el servicio público, la obra pública, caminos rurales, hay muchísimo por mejorar."

PLANTA HORMIGONERA.

"Desde hace muchos años venía pensando que Villa Cañás tiene que tener, la Municipalidad, su propia planta hormigonera, y lo logramos, lo logramos con recursos genuinos sin tener que ir a pedir a gobierno ni sacar créditos, de a poco. Es la manera de que Villa Cañás pueda tener pavimento, bachos, cordón cuneta. Esto tiene una proyección a futuro extraordinario, hablando de los 90 lotes en los que tenemos que hacer infraestructura y cordón cuneta, es importante la planta."

TERRENOS.

"La idea es contar con más terrenos municipales para seguir loteando, hemos solicitado al Gobierno Nacional 30 viviendas como así también infraestructura con el plan 1 y 2. Lamentablemente eso viene muy atrasado por parte del Gobierno Provincial."

APOYO PROVINCIAL.

"Hemos hecho una manifestación pública, hemos ido más de 60 Intendentes y Presidentes Comunales a Santa Fe a reclamarle al gobernados Perotti, para que nos incluyera y no nos discrimine por el color político. Aparentemente esos montos están llegando."

"Si viene bienvenido sea, proyectos tenemos muchísimos. Y si no viene, los haremos con recursos propios."

Durante el discurso del Intendente en la Apertura del nuevo periodo de Sesiones dentro del Honorable Concejo Municipal se han mencionado muchos de estos proyectos.

PROYECTOS.

Algunos de los proyectos programados que mencionó tienen que ver con la obra pública; la construcción de nuevas rotondas entre otras cosas y la seguridad, la colocación de más cámaras en distintos barrios de la localidad, la colocación de fibra óptica para su mejor funcionamiento.

PRIMER TERRENO.

"Llegamos con 250 lotes a 250 familias. El programa "Pimer terreno fue exitoso." Actualmente el modelo del programa implementado en Villa Cañás se ha copiado y puesto en funcionamiento en Venado Tuerto y Wheelwright. "La gente debe tener un terreno. Cuando tenés un terreno, la casa después viene."

Desde el año 2012 que se han estado loteando tierras en Villa Cañás, Próximamente habrá 40 lotes más.

PERSONALMENTE.

"Soy un agradecido a la comunidad de Villa Cañás y lo voy a ser eternamente. Trabajo para la comunidad, uno tiene esa vocación de servicio, estar a la par de la gente, estamos con presencia en los barrios, estamos en todos los lugares donde la gente nos necesite. No es Norberto Gizzi, es todo el equipo de trabajo."

"Me siento en óptimas condiciones, nunca aflojé y no voy a aflojar porque es mi forma de ser. No soy de bajar los brazos."

ELECCIONES 2023.

"Es el partido el que decide, yo no quiero aventurarme y decir soy el candidato para el 2023. Hay una nueva generación que viene pujando y hay que escucharla."