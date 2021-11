"Hubo que salir a dos viviendas que sufrieron voladuras parciales de techo, en una de las cuales sacaron a los ocupantes de adentro para llevar a un lugar más seguro porque fue en el momento de la tormenta. En la otra casa las personas estaban seguras y no quisieron salir del lugar pero no se pudo hacer nada por la tormenta que se estaba desarrollando en el momento. Subirse al techo a trabajar era arriesgar muchísimo y no tenía sentido cuando el daño ya estaba hecho.

Hubo complicaciones en la salida porque no había luz, tenemos el portón eléctrico. Pusimos el generador y se salió pero mucho no se pudo hacer porque el viento era muy fuerte.

Se estuvo trabajando también en la Ruta 14 donde había dos plantas caídas, una a la altura de la Barrancosa y una a la altura de Sol de Mayo, la cual cortaba completamente la ruta. se procedió a cortar las plantas para poder liberar la ruta. Además se enviaron dos móviles a la Ruta 8 a ayudar con el trabajo a los Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y Santa Isabel porque había muchas plantas caídas.

Hay campos y zonas de quinta que sufrieron mucho daño"

Ignacio Goiburu