Gonzalo Goyechea antes de las elecciones del 14 de Noviembre

"El 14 (de noviembre) habrá dos elecciones con dos sistemas diferentes. Se vota Senadores Nacionales y Diputados Nacionales con el sistema del voto dentro del sobre, el sistema tradicional. Por otro lado está el voto a Autoridades Comunales, con el otro sistema; Boleta Única, en el caso de María Teresa como somos la única lista está la posibilidad de hacer una cruz si querés votar a nuestra lista o una cruz en voto en blanco." Explicó el Presidente Comunal.

En María Teresa no hay lista opositora, hay una sola lista integrada por 16 personas; "El hecho que no haya lista opositora no nos relaja, muy por el contrario, creo que nos compromete aún más. Estamos muy contentos y si hay algo certero de las próximas elecciones es que vamos a ser gobierno por dos años más, eso nos compromete, la idea es seguir trabajando en la línea que venimos trabajando. Que no haya lista opositora es un reconocimiento a que hemos logrado trabajar con toda la comunidad, con las vecinas, los vecinos, las instituciones en un trabajo comunitario y el compromiso es seguir en la misma dirección."

La Campaña.

"Las Campañas Políticas en la situación económica en la que estamos debe ser austera, lo que se ve es la gestión. Vamos a salir simplemente casa por casa a entregar los votos de nuestro espacio político que llevan como candidatos a Senadores a Marcelo Lewandowski y Marilin Sacnun y como Diputado encabezando la lista a Roberto Mirabella, vamos a explicar el sistema de votación y va a haber una sorpresa, que va a quedar en cada casa."

Comuna de María Teresa.

"Recibimos una Comuna muy prolija, tanto en herramientas como en la parte contable, con ninguna deuda y fuimos una mezcla de experiencia y renovación."

"Durante la pandemia del 2020 no sabíamos con lo que nos enfrentábamos, ese desconocimiento inmovilizaba. Fue un acierto atravesar la pandemia aceptando las directivas que daban los Sanitaristas y creo que el hecho de que haya sido el pueblo que menos contagios tuvo en proporción a la cantidad de habitantes, creo que es un logro no sólo de la Comuna sino de todos los vecinos. Más allá de las dolorosas perdidas y de habernos inmovilizado por la pandemia entendimos que teníamos que seguir trabajando."

Compromisos.

"Los compromisos que asumimos en la Campaña anterior por suerte los pudimos cumplir en el primer año de gestión y hemos sumado muchísima participación a las trabajadoras de la Comuna en lugares que tradicionalmente estaban ocupados por hombres. Todavía queda mucho por hacer, el trabajo no tiene género, no puede ser que todavía no esté una mujer arriba de un camión o de una máquina, tienen que tener las mismas posibilidades."

"La deuda de Vivienda es algo que el Gobierno Nacional sabe y el Gobierno Provincial sabe, no hay en la zona o en la Provincia un ladrillo arriba del otro en cuanto a Vivienda, hay un montón de proyectos presentados, espero que en los próximos meses podamos empezar a construir viviendas. Como Gobierno Comunal no tenemos los fondos o los recursos para hacer 10 o 15 viviendas, lo tenemos que conseguir de la provincia y de la nación y creo que están en deuda, tenemos que trabajar indudablemente en ese eje."

Por otro lado el Presidente Comunal mencionó "Ya está la buena noticia del edificio propio de la Escuela Especial. con 780 mts cuadrados."

"Obras de infraestructura y obras públicas hay muchas proyecciones, el año que viene va a ser un año movido."

El Presidente Comunal de María Teresa concluyó la nota. "Creo que para estar acá uno debe ser un disconforme total, hay un montón de servicios que se prestan a la comunidad que tienen que estar mejorando continuamente, la comunicación con los vecinos y las vecinas debe ser cada vez mejor. Puedo estar conforme con la forma de trabajar, con las personas que me acompañan pero soy muy autocrítico y exigente no me quiero conformar con nada."