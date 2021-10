"Pandora papers": más de 2.500 argentinos crearon empresas de fachada en paraísos fiscales

Un nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló nuevos archivos secretos sobre paraísos fiscales. Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios de firmas offshore. Entre los que figuran aparecen figuras rutilantes del fútbol argentino, como Angel Di María, Mauricio Pochettino, Javier Mascherano, así como el ex secretario ya fallecido de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y Ernesto Clarens, contador de la familia Kirchner. Se suman el ecuatoriano Durán Barba, asesor del ex presidente Mauricio Macri, y Mariano Macri, hermano menor del ex mandatario, y Zulemita Menem y Humberto Grondona. Del trabajo del ICIJ participaron los medios argentinos La Nación e Infobae.

Del informe, denominado "Pandora papers", participaron 617 periodistas de 117 países, quienes revelaron negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de todo el mundo, así como celebridades, cantantes y futbolistas de renombre. En el archivo publicado, figuran 2.521 argentinos propietarios de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores panameños que cumplen ese mismo rol para muchas otras compañías.



Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe hacia Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos escasamente poblado. El valor de los bienes guardados en "trusts" de Dakota del Sur se multiplicó por más de cuatro veces durante la última década.

Argentina está en el podio de países con mayor cantidad de beneficiarios finales entre todas las sociedades offshore, solo superado por ciudadanos de Rusia (4.437) y Reino Unido (3.501). El top 5 lo completan China y Brasil.

La mayoría de los argentinos -el 79%- eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas, mientras que el resto se decidió por centros offshore como Belice y Panamá, entre otros, según publicó La Nación, que participó del trabajo.



Durán Barba, el consultor político vinculado a Mauricio Macri, es otra de las figuras públicas que aparece en la lista de los "Pandora Papers".

Entre los personajes vinculados a la política argentina, aparecen Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner; Ernesto Clarens, financista de la familia Kichner; el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor político de Mauricio Macri, y Mariano Macri, hermano menor del ex mandatario.

También nombres del mundo de fútbol están involucrados en estas nuevas filtraciones. Aparecen el ex jugador de Rosario Central Angel Di María, figura del PSG y el entrenador del club parisino y ex jugador de Newell's Mauricio Pochettino. En tanto, Javier Mascherano, ex capitán de la Selección, recurrió a sociedades off shore para invertir en el exterior, señala el informe.

Además, la investigación aporta datos desconocidos hasta ahora sobre Zulemita Menem, hija del fallecido ex presidente de la Nación, y Humberto Grondona, heredero del histórico mandamás de la AFA Julio Grondona. Zulemita fue una de las argentinas que acudió al estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, conocido como Alcogal. Así lo comunicó Infobae, que participó del trabajo.

Desde el bufete panameño se desligaron de cualquier ilegalidad. "Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos las leyes aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera", respondieron ante la consulta de ICIJ.



Figura "top" del pop latino, Shakira parece haber elegido los paraísos fiscales para eludir al fisco.

Reyes y presidentes

A nivel internacional, aparecen empresarios y políticos multimillonarios. Entre otros, el rey Abdullah II, de Jordania, quien gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California, mientras que líderes de República Checa, Kenia y Ecuador ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo, según reveló The Washington Post, uno de los medios que publicó las filtraciones. También aparecieron los nombres de celebridades internacionales como los artistas Shakira, Julio Iglesias y Claudia Schiffer, entre otros.

Como antecedente surgen los Panamá Papers, una filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, salidos a la luz en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.