El Gobierno entregó a la Justicia la documentación de los ingresos a Olivos

Casa Militar entregó en las últimas horas la documentación solicitada por el fiscal federal Ramiro González sobre los registros de ingreso y egreso de Quinta de Olivos del pasado 14 de julio del 2020, el día del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yánez y por la cual se la investiga a ella y el Presidente Alberto Fernández por romper los protocolos por violación de la cuarentena.

Son informes sobre los ingresos y egresos de ese día pero también el fiscal había solicitado de otras fechas, entre ellas del 2 de abril del 2020 cuando tuvo lugar el cumpleaños del Presidente, y otras visitas hoy puestas bajo sospecha.

S trata de los dos pedidos que había hecho el Presidente a Casa Militar, y un tercero hecho a Jefatura de Gabinete para saber si los presentes en el cumpleaños de Fabiola cuentan o no con permiso de la aplicación Cuidar para poder circular.

Hasta el momento todos los presentes entre ellos la primera dama presentaron abogados, y aún no lo ha hecho el Presidente siquiera a través de abogados.

Estefanía Domínguez, amiga de la primera dama y abogada, ya adelantó a través de su representante legal que cuestionará la validez del DNU firmado por Alberto Fernández a través de un planteo de inconstitucionalidad del DNU que establecía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Por lo pronto, ninguno de los presentes siquiera el Presidente fue imputado y la investigación está delegada en la fiscalía por orden del juez Sebastián Casanello.

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, reza el artículo que investiga la fiscalía.

Asimismo, el fiscal recibió la denuncia que realizó un abogado contra la dirigente Elisa Carrió por haber festejado su cumpleaños en diciembre pasado cuando regía otro protocolo en Exaltación de la Cruz junto a 70 invitados, y también contra el expresidente Mauricio Macri porque supuestamente al regresar de Europa en agosto no cumplió con la cuarentena obligatoria según se presentaron autoridades sanitarias en la vivienda que declaró en San Isidro.

Ahora, el fiscal tiene que decidir si acepta o no investigar este nuevo episodio o lo envía a sorteo, y en las próximas horas por el escandaloso cumpleaños de la primera dama en Olivos solicitará nuevas medidas de prueba.

No obstante ello, fuentes judiciales indicaron que no habrá una decisión de fondo sobre los investigados teniendo en cuenta que se está en plena campaña electoral por las legislativas de este año y la idea es no incidir en el ánimo de los votantes.