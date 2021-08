Alberto compartió otro acto con Cristina y apuntó contra Macri

Por segundo día consecutivo, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se volvieron a mostrar juntos en un acto.

Esta vez la foto de unidad del Gobierno tras la foto filtrada del cumpleaños de la Primera Dama Olivos los mostró en un plenario en el Estadio Único de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos.

El Presidente apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: "Toda la deuda que tomaron no se convirtió en puentes, en escuelas ni hospitales, se fueron no sabemos dónde. Son ladrones de guante blanco".

"Quiero pedirles que cuando empecemos la campaña, no vayamos con dudas. La pandemia fue un gran obstáculo para poder hacer las cosas a la velocidad que queríamos hacerla. Pero no se olviden todo lo que hicimos. Fue inmenso la cantidad de medida y acciones que tomamos", sentenció Alberto Fernández.

Y apuntó contra Mauricio Macri: "La economía se frenó como se frenó en el mundo. Alguien me recomendaba 'dejá que se contagien todos pero no cierren la economía. Así valoran la vida. Nosotros la valoramos de otro modo. Como ya dije: la economía se recupera, las vidas que se pierden no".

Antes de Alberto Fernández habló la ex presidenta, quien sostuvo que "el bienestar se construye con decisiones políticas que no siempre son simpáticas, casi siempre son antipáticas para los grandes y poderosos de adentro y de afuera".

"Tenemos que tener sentados en la Casa Rosada a hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno de los que queremos que la vida de la gente sea mejor", expresó Cristina, que habló luego de Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.