En medio de la polémica por el cumpleaños en Olivos, el Presidente encabeza un acto

La actividad presidencial originalmente estaba prevista para las 11:30 en la ciudad bonaerense de Olavarría, pero a media mañana se informó que se postergaba para las 15.

El motivo oficial del acto será la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.

Sin embargo, las miradas pasarán por la reacción que tenga el jefe de Estado respecto al escándalo por las visitas a la Residencia de Olivos y la decisión de Juntos por el Cambio de avanzar con el pedido de juicio político en su contra.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primero en salir a explicar la situación e intentar minimizar la polémica: "Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido. Sobre eso mucho más para agregar no hay".

