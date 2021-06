El fallo, que seguramente será apelado por ANSES, ordenó recalcular el haber mensual de quien inició la demanda según lo establecido por la Ley de Movilidad que estuvo vigente entre marzo del 2018 y diciembre del 2020, a pesar de que entre marzo del 2020 y diciembre del 2020 estuvo suspendida.



La causa se llama "Genesio Néstor Jorge c/ Anses s/ reajustes varios". El juez Bustos Fierro consideró que "la suspensión con delegación en el poder ejecutivo de la potestad de disponer incrementos por decreto que no correspondan a un lineamiento objetivo, trastoca el principio de legalidad" y agrega que "los aumentos efectuados por decreto no resultan ser superadores a los índices que reemplazan, no encontrándose cumplidos los objetivos que se tuvieron en midas de la delegación en el Poder Ejecutivo, en cuanto no se mantuvo el poder adquisitivo de los beneficios previsionales, ni se favoreció a los beneficiarios de menores ingresos".



Cabe destacar que la fórmula suspendida arrojaba un 42% de aumento para todos los jubilados y pensionados del sistema de Anses, mientras que los decretos otorgaron entre un 24,3% y 35,3%, según los ingresos de los beneficiarios.



Ésta es la séptima sentencia a nivel nacional que se conoce a favor de los jubilados (todas fueron apeladas).



En última instancia, la Corte Suprema tendrá que decidir en forma única para todas las variantes que se van planteando.



Por otro lado, dos de las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social declararon la validez de los decretos.



La cuestión está planteada y deberá ser el Tribunal Supremo quien dicte la jurisprudencia que le abra la puerta o no, a todos los futuros reclamos de jubilados que perdieron contra la inflación.