Sukerman: "No existe ninguna estructura política que avale los vacunatorios VIP”

Previo al ingreso a la Cámara de Diputados para su interpelación sobre irregularidades en torno a la campaña de vacunación, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman aseguró a la prensa que en Santa Fe no existe “ninguna estructura política que avale la existencia de vacunatorios VIP”.

Tras conocerse en las últimas horas la aplicación de inoculaciones irregulares en el hospital Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria, el cuerpo legislativo aprobó un proyecto para someter a indagación al poder Ejecutivo sobre la transparencia, monitoreo, control y efectividad del proceso de vacunación en la provincia.

“Se preguntan por qué los legisladores me citan a mí y no a la ministra de Salud. Lo que argumentan ellos es que esto es un caso político y requiere una respuesta política, como si el resto de los miembros del gabinete no fueran políticos”, dijo el ministro.

“En la provincia ha habido casos de vacunado fuera orden, pero no hay ni habrá vacunatorios VIP", enfatizó Sukerman minutos antes de ingresar a la Legislatura.

Interpelación

"Estamos enormemente preocupados y agraviados como santafesinos por las noticias que confirman un 'vacunatorio VIP'. Es urgente que se aporte transparencia en la campaña y se contribuya así a corregir y prevenir futuras irregularidades", remarcó el autor de la iniciativa y presidente del bloque Socialista, Joaquín Blanco.

"En virtud de los acontecimientos de público conocimiento y la alteración de los órdenes establecidos en los turnos de vacunación en distintos establecimientos de la provincia, es que consideramos importante que la administración de Omar Perotti de explicaciones. Hay que desenmascarar cuáles son las redes que hacen pensar a funcionarios provinciales que tienen privilegios por encima de la ciudadanía", añadió.

En la convocatoria, los legisladores enviaron también un listado de preguntas básicas que el funcionario deberá responder. Entre ellas se destaca el pedido de explicación sobre quiénes fueron los responsables políticos que autorizaron a que el funcionario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Alberto Joaquín, reciba las dos dosis contra el coronavirus, cuando todavía restaba inmunizar al 40% del personal de salud.

"Lo que pasó en Granadero Baigorria es una cachetada a la sociedad y nosotros no lo vamos a tolerar, por eso queremos explicaciones. Esto no es un juego entre oficialismo y oposición o una grieta, hay una bronca ciudadana que no se va a resolver con la renuncia de Alberto Joaquín a la EPE. Tiene que haber explicaciones y un compromiso de que no va a volver a suceder", concluyó.