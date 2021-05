Qué se puede hacer y qué no en la provincia de Santa Fe

Este miércoles, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, brindó precisiones respecto a las nuevas restricciones que regirán desde mañana en la provincia y que permanecerán vigentes hasta el 30 de mayo.

El funcionario explicó que la restricción de circulación vehicular aplicará para toda la provincia sin distinciones y solo justificable por trabajo. "Se podrá utilizar el permiso de nación (App Cuidar) o provincial”, dijo Pusineri. “Toda actividad laboral habilitada tiene permiso para circular”, reafirmó.

Con un 99% de los maestros vacunados, el titular de Trabajo aseguró que al Gobierno "no le resulta sencillo tener la presencialidad de clases suspendidas. Nos preparamos para ello. En Santa Fe hicimos un trabajo con los gremios docentes desde el inicio de año. Ni bien salgamos de la situación de alarma, volveremos a la presencialidad”, agregó.

En tanto, aclaró que la “actividad física solitaria al aire libre está permitida”. Sin embargo, expresó que "ya no podrán reunirse 10 personas en los espacios públicos". Además, explicó que "los supermercados abrirán hasta las 19" y aquellos que "vayan a un comercio deben hacerlo caminando y a uno de cercanía".

Aclaró que la actividad en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines estarán prohibidas, mientras los locales en avenidas importantes o peatonales, podrán abrir hasta las 17, al igual que en el resto de las arterias.

En tanto, los locales gastronómicos sólo podrán funcionar entre las 06 y las 19. Luego, sólo podrán ofrecer servicios de deliverys. En cuanto al transporte público, el ministro agregó que estará habilitado para todas las personas que tengan que dirigirse a su trabajo, a un efector de salud o para ir a cuidar a un familiar.

Se suspenden las siguientes actividades:

Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros, en forma presencial y con atención al público en locales y oficinas; quedando excluidos de la suspensión, los profesionales de la salud y los del notariado, en éste último caso para realizar diligencias definidas como esenciales en la emergencia y los profesionales del derecho, en el caso de deber instar medidas de urgente diligenciamiento que no puedan realizarse de manera remota y cuya demora tenga virtualidad de producir la pérdida de un derecho.

Actividad inmobiliaria y aseguradora, resguardando en éste último caso guardias para la recepción de denuncias de siniestros, en la medida que no puedan realizarse de manera remota.

Actividades administrativas en forma presencial de sindicatos, entidades gremiales empresarias, cajas y colegios profesionales, administración de entidades civiles y deportivas, y la actividad administrativa de universidades nacionales y privadas con sede en el territorio provincial; quedando expresamente excluida de la suspensión el funcionamiento de obras sociales, en aquellas actividades que no pudieren realizarse en forma remota o mediante teletrabajo.

Actividades administrativas de empresas industriales, de la construcción, comerciales o de servicios, las que deberán desarrollarse en forma remota o mediante teletrabajo.