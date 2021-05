Corte en la autopista Santa Fe-Rosario por tiempo indeterminado

Los trabajadores de turismo y empresarios de transporte cortaron la autopista Santa Fe-Rosario en reclamo de una ayuda económica para el sector. Con interrupción de la calzada a la altura del ingreso a la ciudad de Santo Tomé, la medida, que comenzó este martes desde las 8.30, se mantendrá por tiempo indeterminado.

La manifestación se enmarca en una protesta a nivel nacional a la espera de algún subsidio estatal en vísperas a una temporada invernal que no promete demasiada actividad.

A la vera de la autopista, Luciana Cabral, representante del sector, explicó al móvil de Mañana OH! que, si bien el corte se produce en una jurisdicción nacional, aguardan la convocatoria por parte de la Provincia en continuidad del canal de diálogo abierto luego que semanas atrás, decidieran levantar las interrupciones a los ingresos de las principales terminales de Santa Fe.

“Tenemos las manos atadas, los pocos subsidios se fueron para pagar deudas. Los empleados hasta el 31 de diciembre tienen asegurado el REPRO, pero las empresas no pueden contemplar siquiera el pago de los sueldos”, dijo Cabral.

En tanto aseguró que el corte se mantendrá por plazo indefinido hasta tanto, “no obtener respuesta sobre alguna una ayuda económica”.

"Lamentablemente el transporte de turismo no tuvo ninguna respuesta, la secretaría de Transporte se comprometió a buscar una salida cosa que no sucedió. No sabemos por qué las líneas regulares pueden seguir circulando sin ninguna medida sanitaria cuando nosotros tuvimos que respetar todas las medidas y no hubo ningún problema”, agregó.

Por la manifestación, se concretaron desvíos en el km. 143 en el sentido a Santa Fe y en el km. 146.5, mano a Rosario. En tanto, personal policial se presentó en el lugar para controlar el tránsito por el corredor vial que une las dos ciudades más importantes de la provincia.