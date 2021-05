Miguel Lifschitz presentó una “fuerte desmejoría clínica”.

Miguel Lifschitz fue detectado positivo para COVID-19 el 11 de abril. La noticia fue comunicada por él mismo por medio de su cuenta de Twitter. “Ayer comencé con algunos síntomas y hoy me hice el test de Covid19 y me dio positivo. Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado”, había expresado. No obstante, su cuadro se agravó en las últimas semanas.

El 19 de abril fue internado en el Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario, donde en un primer momento fue a sala común. Sin embargo, ante su desmejoría física por el coronavirus, fue pasado a sala de cuidados intensivos, donde permanece en estos momentos con respirador artificial.