Vialidad Provincial comienza trabajos de pavimentación en Ruta 39 y Ruta 36

El Gobierno de Santa Fe ejecutará la pavimentación de 31 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 39, desde el límite departamental entre San Justo y San Cristóbal. Las obras cuentan con un presupuesto oficial de $ 992.034.304 y se ejecutarán en la denominada sección II; en el tramo de la ruta 39, que conecta Gobernador Crespo con San Cristóbal. Culminada esta sección, restarán unos 23 kilómetros para completar la pavimentación del tramo entre las rutas Nacional N°11 y Provincial Nº 2.

El Administrador General de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, manifestó su alegría por este comienzo de pavimentación y destacó que "estas rutas transversales son muy importantes. Esta ruta es la única que atraviesa la provincia. Es muy importante, y faltan 54 kilómetros de asfalto, hasta la Ruta 2".

Además señaló que "en estos momentos vamos a hacer una licitación para realizar 31 kilómetros y quedarían 23 kilómetros", dijo al aire de Mañana OH!.

Asimismo, ante la consulta sobre los controles en la ruta, Ceschi contó que "Vialidad tiene 12 equipos de balanzas en toda la provincia. Los controles de peso (a camiones) se hacen continuamente. Hemos agarrado camiones con 182 mil kilos, rompen todo".

"Los controles están, pero cuando se enteran que están los controles de balanzas dejan de pasar hasta que corta el control. Ellos por mensajes de WhatsApp se avisan donde están los controles y no pasar. Después hay muchas rutas alternativas, que tenemos la responsabilidad de controlar pero no es tan sencillo",manifestó el Administrador General de Vialidad Provincial.

Por último, Ceschi indicó que "los controles no son baratos para nosotros. Las multas no son baratas, pero nuestro fin no es recaudar, es controlar".