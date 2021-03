Intento de estafa en Venado Tuerto con un turno para la vacuna contra el coronavirus

La joven lo explicaba de la siguiente manera: "Cuidado. Acaban de querer estafar a mi mamá. La llama a su celular un tal Dr. Ortiz diciendo que tiene turno para vacuna covid hoy a las 18hs. y que tenía que ir al cajero automático para sacar no sé qué código. Ahí mi madre, previsora, me llamó, atendí yo, le pregunté a este supuesto doctor cómo era el trámite. Me dijo que tenía turno hoy 18hs. (raro porque a mi papá se lo dieron el día anterior para las 9am.). Donde? Le pregunté. En el Hospital Alejandro Gutiérrez. Perfecto, entonces va y se vacuna. Y ahí me cortó.

Yo quisiera saber de dónde sacan los datos de nombre completo, celular y que está anotada en la lista para vacunar.

¡Son estafadores! ¡Cuiden a los mayores!





