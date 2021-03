Falleció el comediante Carlos Sánchez tras luchar contra un cáncer

El actor y humorista Carlos Sánchez falleció en la mañana del martes tras luchar contra un cáncer de riñón. Se encontraba internado luego de haber recibido un tratamiento con morfina. Sánchez estaba hospitalizado en el Sanatorio Otamendi desde hace algunas semanas luego de padecer la enfermedad diagnosticada hace más de 10 años.

A pesar de los constantes tratamientos a los que se sometió Carlos, el humorista no logró vencer el tumor que se generó en la cadera: “Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, había expresado en septiembre de 2019 en diálogo con Teleshow.

Sánchez tuvo su popularidad en teatro y televisión siendo jurado en «el show del chiste» en el programa de Susana Giménez junto a Beto César, participó en VideoMatch y «Café Fashion» en los 2000.