Lifschitz comenzó su recorrida provincial como “futuro candidato” por Venado Tuerto

La excusa: el inicio de una serie de actividades con el objetivo de la realización de un futuro plan de infraestructura en toda la geografía santafesina.

Pero más allá de eso, no hay dudas que en política siempre hay una segunda intención y en este caso, Lifschitz vuelve a caminar la provincia para notificarles a sus socios dentro del Frente Progresista que será candidato a Senador nacional en el corriente año. De hecho, la elección del departamento General López como punto de arranque no es menor; de aquí es el diputado radical Maximiliano Pullaro que es (¿era?) uno de los impulsores más firmes de formar una alianza con Cambiemos y también el actual senador Lisandro Enrico (otro dirigente con fuerte predicamento dentro de la UCR).

El equilibrista

En entrevista con Venado24, el exgobernador volvió a exhibir sus dotes de equilibrista para intentar evitar cualquier confrontación con sus pares del Frente Progresista. Así aceptó que la candidatura a senador “es una opción posible” pero dejó pendiente la confirmación oficial para más adelante.

“Todavía no tengo definido mi candidatura, entre otras cosas porque hay un conjunto de temas que tenemos que conversar dentro del Frente Progresista”, afirmó. Así, entre los temas a definir detalló la integración de la futura lista de postulantes a diputados y el nombramiento de segunda candidato a senador. “Todavía falta entablar un espacio de discusión amplio, en ese marco está pendiente mi candidatura o no a senador”, redundó.

“Todavía no tengo definido mi candidatura, entre otras cosas porque hay un conjunto de temas que tenemos que conversar dentro del Frente Progresista”

A su vez, consultado sobre la propuesta de un sector del radicalismo de constituir un Frente Amplío que incluya a Cambiemos, respondió: “En el Frente Progresista todos tenemos la misma idea, queremos ganar las elecciones en el 2021 y volver al gobierno en el 2023. Y para eso necesitamos tener una propuesta política lo más competitivo posible”.

Y seguidamente aceptó: “Después hay matices sobre cómo construir esa propuesta. Lo estamos discutiendo, hay debates dentro del radicalismo y también dentro del socialismo, pero estoy seguro que vamos a llegar a un consenso para lograr la fórmula más adecuada. Todos queremos ampliar la base electoral”.

No cierro ninguna puerta, lo que nosotros no podemos perder es la identidad del Frente Progresista y eso establece algunos límites y contornos”.

Así, ante la repregunta sobre la integración o no de Cambiemos, insistió dejando “una hendija” de la puerta abierta: “Yo no quiero marcar una línea en ese sentido, todavía no está claro cómo se va configurar Cambiemos. ¿Quién va a ser el líder de ese proyecto en el 202: Macri (Mauricio), Larreta (Horacio), Bullrich (Patricia)”. Y por si acaso insistió: “No cierro ninguna puerta, lo que nosotros no podemos perder es la identidad del Frente Progresista y eso establece algunos límites y contornos”.

Los riesgos

Por otra parte, el exgobernador es consciente que su candidatura a senador nacional por fuera de los dos grandes partidos es un riesgo. “Obviamente, nosotros fuimos siempre una tercera alternativa, distinta al peronismo y a otras opciones nacionales. Así que no es nada nuevo para nosotros, es un desafío, pero también tenemos que ser coherente con un electorado que nos ha ido acompañando estos últimos años”.

Pero además aportó otro dato fundamental de su lectura política: ”No está tan claro que Cambiemos vaya a tener una propuesta unificada en todo el país. Y tampoco lo está en el Frente de Todos. Existe un escenario muy abierto y hay que ver cómo termina ordenándose eso a nivel nacional”.

La presentación de hoy con “palos” al gobierno de Perotti

En otro orden, Lifschitz se refirió a la actividad a realizar en Venado Tuerto, detallando: “Iniciamos un ciclo de actividades de replanteo, de reactualización del mapa de infraestructura de la provincia de Santa Fe”.

Al respecto, ante la consulta sobre los objetivos del proyecto, respondió: “Estamos pensando en dos niveles: uno en nuestra tarea legislativa de hoy, no interesa impulsar algunos proyectos, marcarle la cancha al gobierno sobre prioridades de obras en cada departamento; y por otro lado pensando en el futuro, en una próxima gobernación”. En ese momento, aprovechó para deslizar su primera critica al actual mandatario provincial: “Mi experiencia es que cuando uno llega al gobierno cuatro años son muy breves y hay que tener los proyectos pensado de antemano. Si no se pierde el primer año, que es lo que le está pasando al actual gobierno”.

Y siguió: “Uno de los errores más grande cuando uno llega a un gobierno es dejar obras anteriores inconclusas, el Parque de Rufino, el de Venado, la Ciudad Judicial o tantas otras. Cualquiera de ellas eran obras necesarias”.

De todos modos admitió que cada “gobierno tiene la potestad de fijar sus propias prioridades”, pero “las cosas que están en marcha hay que culminarlas por una cuestión de racionalidad política”.

MC/V24