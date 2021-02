Llega el Boleto Educativo Gratuito: todo lo que hay que saber para acceder al beneficio

El gobierno provincial presentará este jueves en Rosario el Boleto Educativo Gratuito, cuya puesta en marcha comenzará el 15 de marzo. El Ejecutivo destinará 4.500 millones de pesos para sostenerlo durante todo el 2021. Unos 2.500 millones se estima que serán para la ciudad. Entre los requisitos a cumplir, se retiró uno fundamental: los beneficiarios –sean estudiantes o personal de las instituciones– finalmente no deberán acreditar que el grupo familiar tiene “ingresos no mayores a dos canastas básicas totales”, actualmente en 108 mil pesos. El Boleto Educativo Gratuito fue una de las principales promesas de campaña del gobernador Omar Perotti.

El universo potencial de beneficiarios ronda los 500 mil, entre alumnos de todos los niveles, docentes, no docentes y administrativos. Es decir el abanico comenzará desde los nivieles inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Los requisitos para acceder a este traslado gratuito son ser alumno regular (en el caso de los universitarios se debe tener al menos una materia aprobada en el año anterior, excepto ingresantes) y acreditar domicilio en la provincia de Santa Fe.

El beneficio se podrá gestionar descargando e ingresando a la APP “Boleto Educativo” a través del celular, o ingresando en www.santafe.gov.ar/boletoeducativo. Pero atención que para realizar el trámite, deberán estar previamente registrados en ID Ciudadana (si aún no lo han hecho, deberán ingresar en los aspirantes al boleto deberán ingresar a www.santafe.gov.ar/idciudadana)

El Boleto Educativo Gratuito (BEG) abarcará los servicios interurbanos (cuando la escuela a la que se asiste a clase está en otra localidad del domicilio) y los urbanos cuando escuela y domicilio coinciden en una misma localidad. Estos últimos tendrán un horario definido de uso de 6 a 23.30.

En el caso de líneas interurbanas, si la distancia entre el domicilio y el establecimiento educativo en el cual estudia o trabaja el beneficiario es menor a 60 kilómetros de distancia tendrá derecho a 2 boletos por día. En cambio si el trayecto es mayor a 60 kilómetros, tendrá acceso a 2 boletos por mes. Quienes usen las líneas urbanas tendrán dos pasajes diarios a la escuela.

Boleto Urbano y el Interurbano serán compatibles salvo que el alumno tenga acceso a los urbanos y quiera boleto gratis a viajes con un recorrido menor a los 60 kilómetros. Por el contrario, si es beneficiario del boleto educativo para líneas interurbanas, con una distancia entre el domicilio y el establecimiento donde estudia o trabaja mayor a 60 kilómetros, podrá acceder también al boleto educativo para líneas urbanas de la localidad donde se encuentra el establecimiento educativo. Es decir, que además de contar con dos pasajes mensuales para volver a su casa, tendrá acceso también a dos pasajes por día en la localidad donde estudia o trabaja.

Cabe recordar que solo se podrán usar los servicios de empresas de transporte provinciales o municipales que cubran trayectos dentro de la provincia de Santa Fe.

Existen tres modalidades según el sistema electrónico que se utilice. Usuarios del sistema nacional SUBE ( Si está registrada a nombre de otra persona, no podrá utilizarla. Para gestionarla podrá ingresar en www.argentina.gob.ar/sube.) Para verificar si está aplicado el beneficio, se podrá realizar una consulta acercando la tarjeta SUBE a una terminal uutomática en las unidades que cuenten con esta tecnología. También podrá corroborarlo ingresando al sitio de SUBE www.argentina.gob.ar/sube o a través de la app SUBE Móvil.

En el caso de los usuarios de transporte Interurbano que no tienen sistema SUBE, deberán descargar la aplicación "Boleto Educativo" o ingresar a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo. Allí podrán planificar sus viajes y generar los vouchers, indicando la localidad de origen y destino, la empresa de transporte que van a utilizar y la fecha del viaje. Una vez validada la información, se generará un código QR, que servirá para presentar a la empresa al momento del viaje, junto con el Documento Nacional de Identidad.

Y para los usuarios del sistema MOVI, al momento de solicitar el beneficio, a través de la página web www.santafe.gob.ar/boletoeducativo o en la aplicación, deberán registrar el número de tarjeta que figura en la parte posterior de la misma. Una vez aprobada la solicitud, el beneficio será acreditado en la tarjeta correspondiente. De allí en más, el usuario solo deberá subirse al coche y aproximar su tarjeta MOVI a la validadora para que cancele su boleto.

Si algún beneficiario pierde su tarjeta con el beneficio ya cargado, deberá darla de baja a través de la misma web y registrar una tarjeta nueva. Los alumnos que viven a menos de diez cuadras de la escuela no podrán adherirse al Boleto Educativo Gratuito. Los discapacitados conservarán el régimen gratuito vigente y las condiciones actuales de acceso al beneficio.

Entre las múltiples preguntas que aparecen en la página oficial (https://www.santafe.gob.ar/boletoeducativo/informacion) se consulta sobre qué pasa con el beneficio del 50 por ciento que está vigente actualmente. "Se mantendrá, de manera que luego de consumir tus pasajes gratuitos, podrás continuar usando el beneficio del 50 por ciento". Para usar en paralelo la franquicia del Medio Boleto se podrá ingresar en la aplicación Boleto Educativo y seleccionando la opción “credencial medio boleto”, ésta credencial es única e intransferible. En la boletería de la empresa o al subir al coche, el usuario deberá presentar la credencial y ya podrá viajar abonando la mitad del valor del pasaje.

¿Dónde consulto sobre el Boleto Educativo Gratuito?

Para acceder a información general sobre el régimen se podrá consultar por teléfono, llamando al 0800-777-0801 de lunes a viernes de 8 a 18.