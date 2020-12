Se habilitarían las reuniones de no más de 10 personas para las fiestas

El gobernador Omar Perotti firmaría un decreto el fin de semana donde se habilitarían formalmente las reuniones familiares destinadas a celebrar las fiestas de fin de año. Solo se permitirá los denominados “grupos burbuja” de no más de diez personas. En la Casa Gris se analizan los detalles.

En los últimos días, autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales brindaron algunas recomendaciones sobre cómo prepararse para esas jornadas tan especiales.

Uno de las recomendaciones más importantes, indicadas en el protocolo que el Gobierno nacional emitió este viernes destaca que si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de coronavirus, o es contacto de un caso confirmado, debe permanecer en aislamiento y no participar de las fiestas de fin de año ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica.

Recomendaciones para evitar contagios

-Es preferible que las reuniones sean con personas convivientes, o de grupos habituales de contacto (burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible.

-Mantener las medidas de lavado de manos antes de sentarse a la mesa y mantener el uso de tapabocas hasta el momento de comer.

-Las reuniones deberían realizarse al aire libre. En caso de no poder hacerse, tratar de que en los espacios haya ventilación cruzada.

-El número de asistentes a la mesa no debe superar los diez comensales.

-Es conveniente, durante las comidas o brindis, que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen -juntos y sin mezclar con otros grupos.

-Los asistentes deberán mantener una cierta distancia en la mesa y no compartir utensilios ni vasos. Tampoco se deberá tomar de la misma botella o lata.

-En el caso de haber adultos mayores, que utilice todo el tiempo la mascarilla de acrílico.

-Evitar chocar las copas y sólo hacer un acercamiento en el aire de las mismas a la hora del brindis.