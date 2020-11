Sain le respondió a Lifschitz: “Arreglaron con lo peor de la policía”

Después de que el ex Gobernador Miguel Lifschitz lo acusara de de ser “un comentarista de la realidad”, el Ministro de Seguridad Marcelo Sain salió al cruce con dureza contra el ex mandatario. Además relató distintos encuentros que mantuvo años atrás donde él le pidió asesoramiento.

“nunca implementaron nada de lo que recomendamos por una sola razón: Arreglaron con lo peor de la policía para «gobernar» la seguridad y otras cosas más”.

Sain publicó en la tarde de este sábado un hilo con varios tuits en los que se refirió a la entrevista que brindó el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe. “Resulta auspiciosa la profunda autocrítica formulada por Miguel Lifschitz”, escribió al comienzo del posteo el ministro.

Según explicó el titular de la cartera de Seguridad, en 2009, Lifschitz y el ex funcionario municipal Horacio Ghirardi estuvieron en el living de su casa en la localidad bonaerense de Martínez, donde solicitaron asesoramiento. “Eso se concretó en una reunión con su gabinete municipal en Rosario”, contó.

“Lo “anoticiamos” con parte de mi equipo que el narcotráfico en la ciudad tenía amplia protección policial. En 2015, Lifschitz, ya electo gobernador, pasó por la Escuela Nacional de Inteligencia a pedirme ayuda en materia de seguridad. Al tiempo, allí mismo, me presentó a Maxi Pullaro, indicándome que sería su futuro ministro de Seguridad. Éste vino con su futuro equipo”.

Luego, comentó que en 2016 hicieron un convenio de asistencia técnica en materia de seguridad. “Nunca implementaron nada de lo que recomendamos por una sola razón: arreglaron con lo peor de la policía para «gobernar» la seguridad y otras cosas más“, afirmó.

“En 2018, Lifschitz me pidió que lo ayudara a conformar el Organismo de Investigaciones del MPA y, al tiempo, me solicitó telefónicamente que aceptara concursar para dirigirlo“, continuó.

“No usa mucho Google”, ironizó Sain sobre el ex Gobernador, y pareciera no conocerlo. “Yo vine a conformar la policía judicial especializada, no a encubrir los lazos espurios entre policía y crimen. Y cumplí largamente ese compromiso”, subrayó.

Siguiendo con la ironía, el funcionario provincial indicó: “Es decir, Lifschitz derrochó recursos y esfuerzos provinciales durante cuatro años en un “comentarista de la realidad””.

“Entiendo su extravío. Debe ser duro ser socio del vandorismo y simular con éxito ser progresista”, concluyó y agregó: “Por supuesto, más allá de este escueto contrapunto, nosotros también queremos el dialogo con la oposición y la construcción de consensos democráticos. Estamos abiertos a superar la grieta en la Argentina”.

“Podríamos comenzar por una visita mía a la Cámara de Diputados para debatir acerca de lo que es una política de seguridad y sus diferencias con una política comunicacional de encubrimiento de la mugre. Ahora, voy a seguir atendiendo al Covid, que me tiene maltrecho, pero al que sobreviviré”, finalizó.