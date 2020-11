Malestar en el espacio de Bielsa con Perotti por su ida del gabinete y la política "fiscalista"

Transcurrida una semana, la eyección de María Eugenia Bielsa del gabinete nacional sigue generando coletazos, esta vez en la provincia. Mientras la ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat se mantiene en silencio desde su espacio sostuvieron que el gobernador Omar Perotti “se quedó muy corto” en el apoyo a la arquitecta rosarina y cuestionaron la política económica del gobierno santafesino, que calificaron como “muy fiscalista” y “ortodoxa”.

La salida de Bielsa de la administración nacional fue la primera desde el duro “funcionarias o funcionarias que no funcionan” que rubricó Cristina Fernández Kirchner en su carta del 26 de octubre. Sin embargo, desde su entorno no responsabilizan a la vicepresidenta y su grupo político sino a los intendentes del conurbano bonaerense



“Son un sector muy pesado en términos de población y electoral, tienen desde el gobierno de Duhalde una alta capacidad de acuerdo propio, pesan más que los gobernadores y pugnan por lugares que les permitan sostener su territorio”, dijo a La Capital el secretario general de la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), Claudio Leoni, integrante de Encuentro por Santa Fe y ex candidato a diputado provincial.

El referente de la Festram los conoce de cerca: durante el gobierno de Néstor Kirchner fue subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación.

De todos modos, Leoni también le apuntó a Perotti por lo que implica para el distrito la pérdida de un ministerio en un gabinete que no se caracteriza precisamente por su federalismo. “Omar se quedó muy corto con este tema, para una provincia como Santa Fe no tener gente en el gabinete implica debilidad política, se pierde poder, recursos, información, para garantizar la gobernabilidad”, sostuvo Leoni.

Y deslizó: “María Eugenia fue determinante para que Perotti sea gobernador, logró concentrar a todos los que no teníamos acuerdo con Perotti y garantizar la unidad”.

Divergencias

No obstante, las diferencias entre el bielsismo y el gobernador van más allá de este episodio puntual.

Por caso, Leoni encabezó sucesivas medidas de fuerza de la Festram, en el marco de una negociación con intendentes y jefes comunales pero dentro de una cancha que marca la Casa Gris.

“El gobierno santafesino tiene una política muy fiscalista, se gastó todos los recursos nacionales y se paró sobre la caja provincial —indicó el referente de los trabajadores municipales—. Siempre fue su forma de gobernar, cuando era intendente Rafaela era una de las localidades con costo laboral más bajo de la provincia”.

Por su lado, la diputada provincial Matilde Bruera elogió las políticas sanitarias, de género y de seguridad de la adminstración Perotti pero coincidió en que es un gobierno que tiene una visión “ortodoxa” en cuanto a política económica. “Emplea un criterio de cuidado de las finanzas públicas que se puede no compartir, y en eso se lo ha criticado”, señaló.

La medida que sí cuestionó abiertamente Bruera es la adhesión de Santa Fe a la ley de ART sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri. La ex Defensora de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó durante el debate público no sólo al gobernador y al ministro de Trabajo de la provincia sino también al titular de la cartera a nivel nacional, Claudio Moroni. “Yo milité contra este proyecto, porque era una de las leyes emblemas de ajuste del macrismo”, argumentó.

El futuro del bielsismo

Pero así como dividió a otros espacios políticos la ley de ART también metió una cuña en Encuentro por Santa Fe: al igual que los otros cinco integrantes del bloque oficialista en Diputados Bruera no acompañó el proyecto, pero el senador por Rosario Marcelo Lewandowski, sí lo hizo.

Leoni reconoció que el espacio político es un conglomerado de agrupaciones y sectores que se referencian con Bielsa pero que a veces tienen diferencias. El futuro del grupo, evaluó el dirigente sindical, dependerá mucho de lo que haga la ex ministra y su vocación de contener a todos. “Estamos charlando algunas cuestiones de la gestión, pero vamos a dejar que ella tome la iniciativa”, afirmó.

Bruera definió a Bielsa como una “política por excelencia” y aseguró que la dirigente “está comprometida con los temas de Santa Fe”.