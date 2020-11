Pedrola: “En 15 días podemos tener una baja de los contagios de Covid en la ciudad”

El médico infectólogo Miguel Pedrola, director científico para América Latina y el Caribe en AHF (Aids Healthcare Foundation), estuvo trabajando activamente sobre las políticas sanitarias que se llevaron adelante durante la pandemia en el sur provincial. Hoy ya no está al frente del Comité de Emergencia, pero sigue interviniendo en el diseño de algunas políticas, como la recientemente implementada Búsqueda Activa, que permitirá una mejor detección de pacientes con Covid.

“Si esto funciona, la curva va a bajar rápidamente. En 15 días podemos tener resultados y hacia fines de diciembre contar con números bajos y un sistema sanitario más relajado”, vaticina el profesional venadense.

Todavía transitando el pico de la curva, la mejor alternativa es “la búsqueda activa de diagnósticos como se está haciendo ahora desde la Municipalidad y la Provincia, porque si esto funciona va a permitir que más rápidamente baje la curva. De lo contrario vamos a tener un tiempo de amesetamiento con altos valores, descendiendo mucho más lento de lo que uno quisiera, manteniendo estresado al sistema de salud”, sostiene.

-¿Es el momento de hacer este sistema de testeos o se tendría que haber realizado antes?

-Es una necesidad en este tipo de pandemia. Antes había que hacerlo, ahora hay que hacerlo y en el futuro también, por lo tanto es un buen momento si podemos aumentar el número de diagnósticos en Venado Tuerto. Desde ahí se pueden hacer los aislamientos y búsqueda activa de contactos estrechos, lo que nos va a ayudar a que caiga la curva. Si esto funciona, en quince días vamos a empezar a ver los resultados, con una caída importante del número de nuevas infecciones por día. Si lo mantenemos en el tiempo, podemos llegar a fin de diciembre con números más relajados para el sistema de salud, no más de 20 personas por día diagnosticadas.

-¿Esto significa que noviembre seguirá siendo un mes complicado?

-Creo que a mediados de este mes vamos a poder ver una diferencia importante en relación a lo que tenemos ahora. Si hoy sumamos 100 casos nuevos, entre el 15 y el 20 de este mes deberíamos estar por debajo de 50. Eso es porque en un contexto de circulación comunitaria y alta tasa de contagios, las acciones proactivas de búsqueda de diagnósticos y aislamiento le quitan potestad al virus de seguir desarrollándose. Como ya estamos en el pico, lo que se apunta es a bajar más rápido la curva.

Vacunas y rebrotes

En la actualidad las expectativas están centradas en la llegada de la vacuna que permita controlar al Covid y devolver normalidad a nuestras vidas. Sin embargo, Pedrola prefiere mostrarse mesurado y avisa: “Ni en las fiestas de diciembre ni en junio del año que viene vamos a estar libres del virus. Sí espero que no estemos con tantos diagnósticos diarios como los que tenemos actualmente”.

En tal sentido, el profesional evalúa: “Hemos pasado por un pico alto en la ciudad y tuvimos la suerte de que el sistema de salud no colapsara (por lo menos hasta hoy) y eso es bueno porque si vamos a esperar en el futuro una segunda ola, no debería ser tan fuerte como la primera. La segunda oleada nos agarraría con una importante cantidad de personas con anticuerpos”.

-Sin embargo, el rebrote en Europa genera complicaciones…

-Lo que pasa en Europa es que los picos de infectados no fueron los que vemos en Argentina. Hoy tenemos más de 1,1 millón de infectados para 44 millones de habitantes, mientras que España e Italia estuvieron muy por debajo, por lo tanto las personas que no se infectaron quedan susceptibles para el nuevo brote.

El objetivo será vacunar a la población de riesgo y vamos a tener brotes de coronavirus que no serán tan letales

-¿La vacuna es la solución definitiva?

-No… si fuera así sería todo más fácil en infectología. Hay muchas enfermedades infecciosas con vacunas y no están 100 por ciento absueltas, como sarampión, varicela, influenza. Sí va a ayudar al manejo de la epidemiología de la infección, porque el objetivo será vacunar a la población de riesgo y vamos a tener brotes de coronavirus que no serán tan letales. Entonces habría mayor disponibilidad del sistema de salud para trabajar con otras patologías, y no como pasa ahora que lo tenemos lleno de Covid.

-¿Llegarán para marzo como se anuncia?

-Hay 12 vacunas que están en fase 3, cuando estén en fase 4 ya se implementan a gran escala en humanos. Como se vienen haciendo las fases juntas, cualquier error hace que se caiga todo, pero definir que tenés una vacuna efectiva no significa que llegue a cada persona, porque hay que producir millones de dosis, distribuirlas y algunas necesitan cadena de frío. Y la inglesa son dos dosis.

-¿Y los tratamientos?

-Lo único investigado son los corticoides a bajas dosis. La ivermectina fue investigada por las universidades de Salta, Tandil y el Conicet en 45 personas, demostrando que baja la carga viral; pero no se estudió si esto es bueno para la persona. Del resto de los tratamientos no hay investigaciones, hay muchos que ya están descartados y el plasma de convalecientes no funciona en pacientes graves.

