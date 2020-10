El ministro Daniel Arroyo dijo que aún "no está definido" qué sucederá con el IFE

La continuidad del IFE aún no está definida por la Casa Rosada. Este martes el ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel Arroyo, dijo en una entrevista exclusiva con Aire de Santa Fe que "aún no está definido" qué sucederá con la ayuda nacional que, en plena pandemia de coronavirus, asiste a 9 millones de personas en todo el país.



"Ya se ha pagado el IFE 3 que llega a 9 millones de personas y no hay la definición de cómo seguimos. El IFE es significativo, ha ayudado a contener la situación social", expresó Arroyo en una entrevista con Ahora Vengo, programa que conduce Luis Mino en la mañana central de Aire de Santa Fe.

La charla con Arroyo ocurre a horas de que el presidente Alberto Fernández deslizara la posibilidad de abonar un cuarto IFE este 2020. "Estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos", había dicho Fernández.



En Argentina hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, señaló Arroyo. Nueve de ellas reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De esos, una parte importante, entre 3 y 4 millones de argentinos, tiene problemas de trabajo porque se quedaron sin trabajo, mencionó.

"Un jardinero que tenía 10 casas y recuperó cinco. Una persona que es empleada doméstica perdió horas y les cuesta recuperarlas", mencionó Arroyo al graficar la realidad del país, golpeado económica y socialmente por los efectos de la pandemia.



Arroyo aseguró: "Hay un compromiso del gobierno de acompañar a los que la pasan mal", aunque no quiso avanzar sobre el futuro del IFE.

"No me corresponde a mi especular y claramente no está definida la situación del IFE", expresó el ministro.

En cambio, apuntó los esfuerzos del gobierno a "un conjunto de políticas" públicas para asistir a los sectores vulnerables.