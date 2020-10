Primera visita del Gobernador a Venado Tuerto y la región: Aportes, reclamos y momento de tensión

Primeramente estuvo en la localidad de Murphy. Allí el Gobernador hizo entrega de aportes económicos a comunas del departamento correspondiente al fondo Covid y a obras menores. También en ese pueblo se reunió con Sonia, la mamás de Juan Cruz el joven de Murphy cruelmente asesinado en Rosario.

Luego Perotti visitó la ciudad de Rufino, estuvo en el Samco dónde entregó fondos Covid al municipio y anunció contratos de enfermeras, servicios generales y especialistas médicos.

Por último el gobernador Omar Perotti se dirigió a Venado Tuerto dónde visitó el Hospital Dr. Gutiérrez para entregar aportes económicos pertenecientes al fondo Covid y atendió al presidente del Rotary Venado Tuerto, Sr. Carlos Bonetto, con quién anunciaron junto al Intendente de Venado Tuerto la adquisición de una máquina de extracción de plasma y sus respectivos kits.

Luego Omar Perotti dialogó con la prensa, y entre otras cosas comentó: "Estamos en un momento alto de ocupación de camas; es lo que más nos preocupa. Alto de casos vamos a estar porque el nivel de testeo es permanente y es creciente".

Sobre el inicio de clases presenciales, el Gobernador explicó: "Nosotros la decisión que tenemos tomada es la de la ruralidad. Queríamos cerrar el acuerdo con los docentes, como se hizo, para retomar las clases en las escuelas rurales; en aquellos lugares donde en el pueblo pequeño o en el campo donde el docente es de la zona y no viene de otro lugar donde podemos tener una situación sanitaria diferente. En esos lugares el deseo es retomar la actividad con ellos; los alumnos que más desconectados nos quedaron".

En Venado Tuerto, al igual que hizo en Rufino, Perotti remarcó que antes de fin de año espera comenzar con los trabajos en la Ruta 33, el tramo de Rufino hacía San Eduardo.

También el gobernador dijo que en Venado Tuerto "en diez días comenzarán los trabajos de los emisarios".



MOMENTO DE TENSIÓN

En medio de la conferencia de prensa, un hombre le comenzó a gritar al Gobernador: "Perotti delincuente, me dejaste sin trabajo acobijando al ex-intendente de Venado Tuerto. Perotti corrupto, oligarca. Me dejaste sin trabajo, Perotti delincuente", repitió el manifestante en soledad.

El Gobernador no le contestó, aunque hizo un largo silencio mientras el hombre seguía a los gritos.



CRUCE CON DOCENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES

El gobernador Omar Perotti recibió una serie de reclamos salariales y laborales este martes durante una visita a la ciudad de Venado Tuerto.

En primer lugar fue abordado por un grupo de docentes de la departamental General López de Amsafé que le pidieron mejorar las condiciones de los reemplazantes. La situación en algunos momentos se puso más tensa y el mandatario provincial preguntó a los manifestantes: “¿Quieren hablar o quieren pelear?”.

También les planteó por qué no había elevado reclamos a gestiones anteriores. “La provincia se recibió endeudada, sin recursos. Hubo que salir a buscar recursos”, argumentó.

También Perotti escuchó el pedido de una mujer que tiene a su nieta internada en el hospital de la ciudad. El gobernador llamó a un representante del efector para trasladar los reclamos por falta de recursos.

Finalmente, también el titular de la Casa Gris fue abordado por un referente de trabajadores municipales que esta semana llevarán a cabo medidas de fuerza en la provincia ante la falta de avances en las paritarias.

“Pensá que el Estado tiene que ocuparse de ustedes, que tienen un sueldo todos los meses, y de los que quedaron desocupados”, le respondió Perotti al municipal.

“Le estoy pidiendo que intervenga como gobernador, los trabajadores lo votaron. No hay un ofrecimiento digno para los trabajadores. Hay una política de ajuste”, le reclamó el empleado y anunció que realizarán cortes de ruta como medida de fuerza.

