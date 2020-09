Una ciudad de San Luis tiene un brote de coronavirus y sospechan de un "intruso" de Venado Tuerto

“Creo que ha habido algunos incumplimientos y esto genera preocupación. El virus en Justo Daract no estaba, se dio fuerte en el seno de una familia numerosa y tenemos entendido que al inicio (de los contagios), alguna persona de la familia entró (al pueblo) indebidamente desde Venado Tuerto, Santa Fe”, por las vías del tren, mencionó el Intendente.

El diálogo con una FM de San Luis, Domínguez informó que, tras el surgimiento del primer caso el jueves pasado, el municipio tomó medidas restrictivas respecto a la aglomeración de gente en espacios públicos pero que por ahora la actividad comercial no se ha visto afectada. “El viernes decidimos paralizar el Concejo Deliberante por el caso de un concejal que se confirmó dio positivo”, comentó.

“Hasta ahora hemos recibido un gran acompañamiento de la población, que ha evitado juntarse. La actividad comercial continúa activa con un fuerte trabajo de concientización y énfasis en los protocolos de higiene y distanciamiento”, explicó.

Este domingo, dijo, el equipo sanitario del ministerio de Salud puntano hizo cerca de 90 testeos en la localidad, trabajo que continuará este lunes. “Si se tienen que hacer mil testeos se harán, como nos dijo el Gobernador”, sentenció.

“Daract es una de las últimas ciudades numerosas afectadas por el brote. Estamos rodeados de poblaciones con casos y hemos tenido una pelea enorme por el control de caminos”. “Ahora la clave está en testear y aislar, porque estoy seguro que van a aparece más casos”, lamentó.

Y anunció: “Hay que tomar medidas y no dejar todo librado a la responsabilidad individual”.

Fuente: El Diario de la Républica