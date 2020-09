"Nuevamente en el camino": Pedrola agradecido con los médicos del Hospital de Venado Tuerto

Hoy a 2 semanas que ingresé de urgencia al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto quiero agradecer a todo el personal de salud que me auxilió, contuvo y me da nuevamente la oportunidad de estar en el camino.

El domingo a la madrugada aparecieron en menos de 5 minutos varios ángeles del 107 que me trasladaron al hospital. Gracias al Dr. Ramiro Aguilar y a quienes vinieron y no se sus nombres y solo recuerdo sus ojos y sus palabras.

En la guardia del hospital a cargo de la Dra. Ivanna Bulla, ya te sentís que estás en un lugar donde saben que hay que hacer. Enfermerxs, camilleros, todos muy profesionales.

Me puse en manos del Dr. Juan Ferrer y todo su equipo de residentes a los cuales conocí sólo sus ojos pero sentí su profesionalismo. No hay como confiar 100% en un colega, siempre claro, honesto y abierto a mis inquietudes, ya que acepto que no fui un paciente fácil. Ese domingo me acuerdo de la Dra. María Emilia Vicentín que me abrazó y me dejó llorar. Se que la Dra. Yanina Arua estuvo pero recién lo supe mi segunda semana, veo que no estuve 100% alerta.

Mi primer día y después de ver caras de la cosa no va muy bien me ofrecieron colocarme plasma de convaleciente y se que tanto los Dres. Federico Baldomá y Armando Mario Perichon hicieron lo necesario para que llegara rápido y a tiempo.

No lo quiero hacer muy largo pero hubo muchas personas que se ocuparon de mí y que no recuerdo más que sus formas tras los trajes, gafas, barbijos y guantes. Gracias a lxs enfermerxs, personal de limpieza, técnicos de radiología, bioquímicas que trataron de no hacerme sentir dolor y se ponían tan nerviosas como yo cuando me tenían que sacar sangre. A la Dra. Mónica Monica Bojanich que supo contenerme en el momento justo y por supuesto al Dr. Daniel Alzari que dirige este hospital y fue el primero que me dijo que te vas a quedar unos días con nosotros.

Para terminar, un amigo como el Dr. Pablo Perotto quien sin interferir en nada, estuvo siempre, más como amigo que como médico pero que me hizo sentir que estaba.

Y desde ya a mi maestro, amigo, hermano, Dr. Sergio Lupo quien en todo momento estuvo y contuvo no solo a mí si no a la familia.

Este post es solo médico, ya que hubo muchas otras personas que estuvieron y todos ellos saben que lo se. Las energías buenas vinieron desde múltiples lugares del mundo y lo sentí.

Gracias a todos y les dejo una foto antes del alta y de mi cama durante casi 14 días.

