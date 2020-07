Venado Tuerto: La amenazaron y tuvo que publicar su análisis negativo de coronavirus

Esta vez fue el turno María Isabel "Pily" Sosa, quien tuvo que publicar su análisis negativo de coronavirus luego de sufrir una grave amenaza.

"Quiero aclarar que yo nunca tuve Covid-19", comentó la joven y agregó: "Pero lo tenía que aclarar porque tuve amenazas en la puerta de mi casa. Ya tomó medidas la policía".

"Entiendo que las personas están con miedo, pero reaccionen; están actuando mal. Tomen conciencia que con violencia no vamos a ningún lado, y si yo por casualidad había tenido el virus me habrían prendido fuego solo por estar enferma", comentó "pily" y luego se pregunto: "¿donde queda la solidaridad?".

"Pido un poco de respeto para esas personas que tienen covid-19; pónganlas en oración por ellos y su familia, porque este virus no tiene preferencia, lo puede contraer pobres y ricos. Seamos solidarios", concluyó "Pily".



